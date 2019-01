Brand an Gymnasium: Feuerwehr entfernt Tonnen an Pellets von Hand

Zu einem Großeinsatz ist die Freiwillige Feuerwehr Biberach am Mittwochnachmittag ausgerückt. Ein Schwelbrand hatte sich im Inneren des Pelletbunkers im Keller des Wieland-Gymnasiums entwickelt. Die Schule musste sofort geräumt werden, verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Biberacher Feuerwehr mit der Abteilung Mettenberg, die Werkfeuerwehr von Boehringer Ingelheim und das DRK vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend.

Gegen 16 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Mitarbeiter des städtischen Gebäudemanagements, die zufällig vor Ort waren, meldeten den Brandgeruch. „Es handelt sich um einen Schwelbrand“, sagt Einsatzleiter Florian Retsch, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr. Es gebe also kein offenes Feuer, eher ein Glimmen.

Das Problem: Der Brand entwickelte sich im Inneren des Pelletbunkers, also eines zugemauerten Lagerraums, der keine Tür, sondern lediglich eine Klappe für die Pellets hat. „Das ist auf jeden Fall eine technische Herausforderung für uns“, sagt Florian Retsch. Dadurch, dass der Brand nicht direkt von Innen bekämpft werden könne, sei es eine verdeckte Aktion, die Brisanz hat.

In einem ersten Schritt bohrten die Einsatzkräfte ein Loch in die Mauer und legten einen Schlauch hinein, um den Raum mit einem speziellen Gas zu fluten. Dafür ist die Werkfeuerwehr von Boehringer Ingelheim mit einem Spezialfahrzeug angerückt. Die Atemschutztruppe überwachte die Aktion im Keller.

Mauer wird aufgebrochen

„Das Brandgut herauszuholen, gestaltet sich schwierig, weil die Öffnung viel zu klein ist“, sagt Andreas Bochtler, stellvertretender Kreisbrandmeister. „Im schlimmsten Fall müsste man die Wand einreißen, das wäre dann eine größere Aktion.“ Gegen 18.30 Uhr wurde dann entschieden, die Mauer des Bunkers ein Stück aufzubrechen.

„Die Einsatzkräfte schaffen händisch die Pellets nach draußen“, so Florian Retsch. „Wir wollen sichergehen, dass wir den Brandherd beseitigen.“ Einige Stunden waren die Feuerwehrleute damit beschäftigt, die zwölf Tonnen Pellets aus dem Keller des Wieland-Gymnasiums zu schaffen. Wie es zum Schwelbrand kommen konnte, ist noch völlig unklar.

Sofort am Nachmittag gingen in der Stadt und vor allem bei den Eltern der Schüler Gerüchte herum, dass es einen Gasalarm am WG gegeben habe. Auf der Homepage des Gymnasiums stellte Schulleiter Ralph Lange klar, dass dies eine Falschmeldung sei. Dort hieß es außerdem: „Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Schulbetrieb morgen regulär stattfinden kann.“

Im Bereich einer Pelletsanlage an den Biberacher Gymnasien hat es gebrannt. (Foto: Tanja Bosch)

Davon ging am Abend auch Robert Walz vom städtischen Gebäudemanagement fest aus: „Die Schule kann meines Erachtens, wie gewohnt, stattfinden.“ Dass die Schüler dann in einer kalten Schule ohne Heizung sitzen, sollte nicht vorkommen: „Wir haben einen Grundlastkessel, das ist der Pelletkessel, der wurde zwar abgestellt, aber die Spitze macht der Gaskessel.“