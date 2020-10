Braith-Schüler verbringen Tag auf der Streuobstwiese

Die Zweitklässler der Braith-Grundschule haben vor Kurzem den Tag im „Grünen Klassenzimmer“ verbracht – ein Angebot der der Bürgerstiftung Biberach. Hermann Hamma, Martin Rösler und Robert Bausch empfingen die Kinder auf der Streuobstwiese der Bürgerstiftung. Nach einer Einführung in die Welt des Apfels durften die Kinder verschiedene Sorten mit unterschiedlichem Geschmack probieren. Danach sammelten sie auf der Wiese die unter den Bäumen liegenden Äpfel auf. Diese wurden dann gewaschen und faule Früchte aussortiert. Die guten sauberen Früchte mussten in einer Obstmühle zerkleinert werden. Die Apfelschnitze fielen dabei direkt in den Presskorb der Spindelpresse. Als dieser voll war, wurden die gehäckselten Äpfel ausgepresst. Mit großer Begeisterung meldeten sich die Kinder zum Häckseln und Pressen. Innerhalb kürzester Zeit waren die vorbereiteten Glasflaschen mit Apfelsaft gefüllt. Dieser wurde dann probiert und als lecker bewertet. Foto: privat