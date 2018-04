Braith-Grundschule soll Anbau aus Holz bekommen

Die Braith-Grundschule erhält auf dem Gelände des ehemaligen Kindergartens am Braithweg einen zweistöckigen Neubau. Vor etwa einem halben Jahr beschloss der Rat daher, mehrere Architekten mit der Ausarbeitung von Entwürfen zu beauftragen. Jetzt steht das Ergebnis fest: Es soll ein kompakter Holzbau werden. Der Gemeinderat muss diesem Vorhaben am Montagabend endgültig zustimmen.

„Wir haben vier gute Entwürfe bekommen, aber einer davon ragt am deutlichsten heraus“, sagte Siegfried Kopf-Jasiński in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern der Schulleitung, des Elternbeirats und der Verwaltung, entschieden sich einstimmig für den Entwurf von Lanz Schwager Architekten BDA aus Konstanz. Unter pädagogischen, ökonomischen, ökologischen, architektonischen Gesichtspunkte erfülle dieser Entwurf die gestellten Anforderungen am besten, wie es im Juryprotokoll heißt. Die anderen drei Vorschläge schieden aus, weil das Raumkonzept oder die Wirtschaftlichkeit nicht stimmte.

Auch innen dominiert Holz

Der Siegerentwurf überzeugte unter anderem damit, dass zwischen bestehendem Gebäude und dem neuen Anbau ein Bezug besteht. Denn der Eingang liegt Richtung Osten, er orientiert sich also hin zum Bestandsgebäude. Der Anbau ist als zweigeschossiger Holzbau konzipiert, auch im Innenraum dominiert Holz. Der Grundriss ist ein unregelmäßiges Pentagon, die längste Seite verläuft auf der Zwingermauer. Beim Bau sind laut Jury wenig archäologische Überraschungen zu erwarten, weil sich die Grundfläche am bereits bestehenden Kindergarten, in dem derzeit übergangsweise die Tafel untergebracht ist, orientiert. Darüber hinaus ist auf dem sehr flach geneigten Dach eine Begrünung geplant.

Im Erdgeschoss sind Toiletten, ein Betreuungsraum sowie eine Mensa vorgesehen. Die Anlieferung erfolgt über einen separaten Eingang auf der Westseite. Die Mensa bildet die Mitte des Gebäudes. Diese Mitte ist zweigeschossig mit einem Luftraum über dem zentralen „Esszimmer“. Vorteile dieses Konzepts: Einerseits sind die beiden Geschosse optisch miteinander verbunden, andererseits haben die Mitarbeiter vom Büro und einem Betreuungsraum aus ein Überblick über das Treiben in der Mensa. Neben Büro und Betreuungsraum sind im Obergeschoss die Schulbücherei, Toiletten und Hort-Räume geplant. Wie viel das Gebäude kostet, stand in der Sitzung des Bauausschusses noch nicht fest. Die Berechnung der Kosten erfolgt in einem nächsten Schritt, die dann dem Gremium vorgelegt werden soll.

Im Bauausschuss kam dieser Vorentwurf gut an. Magdalena Bopp (Freie Wähler) sah den Wunsch erfüllt, dass die Räume auch für Veranstaltungen genutzt werden können. Silvia Sonntag (Grüne) gefielen die Planungen ebenfalls. Bei der Ausgestaltung des Luftraums über der Mensa müsse nur darauf geachtet werden, dass es nicht hallt. Ansonsten könnten die Nutzer des zweiten Obergeschosses gestört werden, lautete ihr Hinweis. Die Mitglieder des Bauausschusses befürworteten die Weiterverfolgung des Entwurfs einstimmig.