Braith-Grundschüler suchen Frühlingsboten

Das Thema Frühblüher ist Teil des Lehrplanes der 1. Klasse. Zu beobachten und auch zu dokumentieren, wie sich aus einer Blumenzwiebel zuerst ein Pflänzchen und dann eine Blüte, wie eine Tulpe oder Osterglocke entwickelt, ist für die Kinder spannend.

Aber der Frühling hat viel mehr zu bieten! Deshalb machte sich die Klasse 1a der Braith-Grundschule auf den Weg, um Frühlingsboten zu suchen.

Noch sind die Schüler der Braith-Grundschule in den Containern in der Bleicherstrasse untergebracht. Rings um den derzeitigen Schulstandort gibt es wenig Möglichkeiten Unterrichtsinhalte nochmals vor Ort, in der Natur zu erfahren.

Der Ziegeldumpf ist der am nächsten liegende Ort, welcher gut zu Fuß erreichbar ist. Deshalb ging es bei strahlendem Sonnenschein zum Ziegeldumpf.

Ausgerüstet mit einer Checkliste machten sich die Kinder auf die Suche nach pflanzlichen und tierischen Frühlingsboten.

Der Ehrgeiz alle fünf tierischen Frühlingsboten zu entdecken war groß. Manchmal stellten die Insekten die Kinder vor ein Rätsel: flog nun eine Biene oder eine Hummel an mir vorbei? Zum Glück waren so viele Insekten an den Blüten unterwegs, dass alle Kinder erfolgreich die erspähten Insekten auf der Checkliste abhaken konnten.

Da war es mit den Pflanzen schon einfacher. Diese konnten in Ruhe betrachtet werden, denn Schneeglöckchen, Scharbockskraut, Buschwindröschen, Haselnuss und Salweide warteten geduldig auf die kleinen Naturforscher.

Viel zu schnell waren die zwei Unterrichtsstunden vorbei und die Schüler und Schülerinnen mussten wieder den Rückweg antreten.