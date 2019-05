Brücke über B30 mehrere Monate komplett gesperrt

Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen lässt ab Montag, 6. Mai, bis in die zweite Oktoberhälfte hinein die Brücke der K 7503, die bei Biberach/Bergerhausen über die B 30 verläuft, instandsetzen.In diesem Zusammenhang wird die Brücke für den Neubau eines Radweges verbreitert und die Schutzplanken auf den neuesten Stand der Technik umgerüstet.

Mit der Sanierung könne die Substanz des Bauwerks erhalten und die Verkehrssicherheit verbessert sowie das Radwegenetz ausgebaut werden, teilt das RP mit.

Während der Instandsetzung wird die K 7503 für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über Mettenberg und Ellmannsweiler umgeleitet.

Auch auf B30 ist mit Geschwindigkeitsbeschränkung zu rechnen

Die B 30 kann während der Instandsetzungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen weitestgehend ungehindert befahren werden. Während der Arbeiten an der Unterseite des Brückenbauwerks wird der Verkehr pro Fahrtrichtung zeitweise auf eine Fahrspur eingeengt und mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung am Baustellenbereich vorbeigeführt.

Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf rund 780 000 Euro und werden von der Bundesrepublik getragen, teilt das RP mit. Der Kreis trägt die Mehrkosten von rund 90 000 Euro für die Verbreiterung.