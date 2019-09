Bräckles Bildmotiven rund um Winterreute auf der Spur

Auf die Spuren des Biberacher Ehrenbürgers und Malers Jakob Bräckle haben sich rund 30 Interessierte auf Einladung des Vereins Städte Partner Biberach begeben. Bei der Tour bei Winterreute verglichen sie Bilder Bräckles mit den heutigen Ansichten. Auch einige Einwohner aus Winterreute und Ringschnait dabei waren, um mehr über den berühmten Winterreutener zu erfahren. Die streckenmäßig zwar relativ kurze, aber inhaltlich sehr ausführliche und kurzweilige Tour führte Bruno Albinger, der selbst in Winterreute aufgewachsen ist und mit dem Maler persönlich bekannt war.

Bruno Albinger schilderte eindringlich das dörfliche Leben in den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts, wies auf die Schwierigkeiten eines gehbehinderten Kindes in der damaligen Zeit, in einer Familie mit neun Kindern, hin. Durch Zufall kam Jabob Bräckle zum Zeichnen, studierte Kunst und verewigte seine Heimat in zig Gemälden. Um die 100 fotografierte Bräckle-Gemälde mit Motiven aus Winterreute und der unmittelbar umgebenden Landschaft hatte Bruno Albinger dabei, die er der interessiert zuhörenden Schar mit den originalen Schauplätzen im Hintergrund zeigte.

Anhand einiger Motive, die Bräckle mehrmals mit unterschiedlicher Maltechnik verewigte, wurde die künstlerische Weiterentwicklung anschaulich gezeigt. Da Jakob Bräckle auch nicht immer alles so malte, wie es sich vor seinem Auge zeigte, sind nicht alle Motive sofort erkennbar. Wiederkehrende Elemente in den Bildern wie „Schicks Tannen“ oder das Hohaus halfen, die Bildmotive in der heutigen Umgebung auszumachen. Etliche der gemalten Höfe sind auch noch heute gut zu erkennen, andere gibt es nicht mehr oder sie haben ihr Aussehen verändert.

„Bruno Albinger verstand es, mit zahlreichen Anekdoten seiner Begegnungen mit Bräckle, mit Schilderungen der damaligen Lebensumstände beispielsweise der Hirtenkinder und Bauern, mit Erinnerungen aus der eigenen Kindheit einen tiefen Eindruck des Dorflebens vor rund 100 Jahren seinen gespannt lausenden Zuhörern zu vermitteln“, schreibt der Verein Städte Partner Biberach.

In Winterreute stehen noch das Geburtshaus des Malers, sein erstes Wohnhaus samt dem Atelierhäusle im Garten. Es gibt jedoch nirgendwo Hinweise oder Gedenktafeln, die auf den berühmten Sohn Winterreutes hinweisen. Nach rund zweieinhalb Stunden endete der Rundgang mit Beifall und Dank an Bruno Albinger.