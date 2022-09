Borta erreicht Platz 23 in Jena

Der Fechtnachwuchs der TG Biberach ist am vergangenen Wochenende in die Turniersaison 2022/23 gestartet. Mit dem internationalen DFB-Qualifikationsturnier des Jahrgangs U17 in Jena stand nach der Sommerpause direkt ein großer Brocken auf dem Programm.

Floriane Karnath und Swantje Borta stellten sich der Konkurrenz aus 92 Fechterinnen. Gefochten wurde mit dem Florett zunächst in Vorrundengruppen á sieben Fechterinnnen. Karnath gewann gegen die am Ende des Turniers auf Platz 38 geführte Lena Kosin (FC Moers) mit 5:2. Die weiteren Vorrundengefechte in einer stark besetzten Gruppe liefen nach TG-Angaben nicht nach Wunsch, Karnath beendete das Turnier auf Platz 83.

Borta kam nach längerer Trainingspause direkt gut in das Turnier. Mit vier Siegen und nur zwei knappen Niederlagen in der Vorrunde qualifizierte sich die 14-Jährige als 28. der Setzliste für die Direktausscheidung der besten 73 Fechterinnen. Nach einem Freilos folgte ein ungefährdeter 15:6-Sieg gegen Fenja Kröpelin (VFL Marburg). In der Runde der letzten 32 wartete dann mit Anastasia Tropmann (FC Tauberbischoffsheim) eine große Herausforderung auf Borta. Unbeeindruckt von der älteren, an Position fünf gesetzten Kontrahentin, ging die Biberacherin, die in dieser Saison zum Talentkader des Landes Baden-Württemberg gehört, in das Gefecht und konnte dieses mit 15:9 für sich entscheiden.

Das folgende Duell gegen Joy Frigewski (TSV Berlin-Wittenau) endete zwar knapp 13:15, Platz 23 im Gesamtklassement war laut Mitteilung trotzdem ein großer Erfolg für Borta in dieser Altersklasse und zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison.