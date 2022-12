Borta erkämpft Podestplatz in Tauberbischofsheim

Die Florettfechterin Swantje Borta hat die Farben der TG Biberach beim VS-Möbel-Cup in Tauberbischofsheim vertreten. Bei dem nach TG-Angaben stark besetzten Ranglistenturnier im Jahrgang U15 bekam es die Biberacherin in der Vorrunde gleich mit Fechterinnen aus München, Weinheim und Marburg zu tun.

Trotz guter Leistung lief es für die TG-Fechterin anfangs noch nicht rund: Zwei Gefechte gewann sie deutlich, drei verlor sie knapp. Von einer Platzierung im Mittelfeld aus ging es in die Direktausscheidung. Borta siegte dort in der Runde der letzten 32 souverän mit 15:1 gegen Assol Chakyr (PSV Stuttgart). Auch im Achtelfinale gegen Sara Weigand vom gastgebenden FC Tauberbischofsheim blieb sie konzentriert, führte von Beginn an und ließ durch eindeutige Treffer keinen Zweifel am 15:9-Sieg aufkommen.

Im Viertelfinale gegen Kyrima Trapp (SC Korb) erarbeitete sich die Landeskaderfechterin wieder konsequent Treffer für Treffer und zog mit einem ungefährdeten 15:8-Erfolg ins Halbfinale ein. Dort traf Borta auf die amtierende deutsche U15-Meisterin Merle Herwig (VfL Marburg). Trotz guter Leistung der TG-Fechterin ging der Sieg klar an die Marburgerin. Der dritte Platz im Endklassement war für Borta laut TG-Mitteilung aber ein großer Erfolg, der mit vielen Punkten für die württembergische U15-Rangliste belohnt wurde. Diese führt die Biberacherin dadurch momentan deutlich an.