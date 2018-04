Boning und Hoëcker gastieren in Biberach

Die Comedians Wigald Boning und Bernhard Hoëcker kommen am Mittwoch, 18. April, mit ihrem Programm „Gute Frage“ in die Gigelberghalle Biberach. Beginn ist um 20 Uhr. Wigald Boning und Bernhard Hoëcker gehen an diesem Abend mit großer Neugier auf die Bühne – neugierig auf die guten Fragen des Publikums. Und das ohne Text, ohne Rahmen und doppelten Boden, scheinbar ohne Konzept, aber immer mit Sinn und Verstand, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Sie wissen zwar meist, was sie tun, nicht aber, was sie erwartet. Den Zuschauern geht es nicht anders: Sie wissen auch, was sie tun, nämlich gute Fragen stellen, wissen aber genauso wenig, was sie erwartet. Die Optimisten Wigald Boning und Bernhard Hoëcker bearbeiten jede gestellte Frage, betrachten sie aus jeder Perspektive und beantworten diese in allen Lebenslagen. Da staunt das Duo schon mal über sich selbst. Jeder Abend ist einmalig, so einmalig, wie die Fragen des Publikums. Das Einzige, was die Schlauberger neben ihrer Neugier und ihrem Wissensdurst mitbringen, ist eine Uhr, denn sonst würden sie ewig erzählen.