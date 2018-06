Bonhoeffergemeinde feiert Zwischenstopp beim großen Bauvorhaben

Die evangelische Gesamtkirchengemeinde und der diakonische Träger Mariaberg haben am Mittwoch das Richtfest der neuen Gebäude des Bonhoefferhauses gefeiert. Auf dem Gelände am Köhlesrain 10 realisieren Kirchengemeinde und Mariaberg ein Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung. Außerdem werden die Räume des Gemeindezentrums und das dortige Pfarrhaus saniert und umgebaut.

Das Angebot des inklusiven Unterstützungszentrums für behinderte Menschen umfasst stationäres Wohnen für 14 Personen, einen Platz für Kurzzeitunterbringung und neun Plätze für ambulant betreutes Wohnen. Alle Bauvorhaben sollen im Oktober 2016 fertiggestellt sein.

Das Bauvorhaben kostet rund 2,7 Millionen Euro und wird mit 94000 Euro vom Land, vom Kommunalverband für Jugend und Soziales mit circa 594000 Euro und mit Fördergeldern über 214000 Euro von Aktion Mensch unterstützt. Der Rest wird mit Eigenmitteln von Mariaberg finanziert. „Die Verlagerung von stationären Wohnplätzen hinein in die Gemeinden“, sei das erklärte Ziel von Mariaberg, heißt es in der Presseinformation. Seit 2006 bemühe sich der diakonische Träger, mehr stationäre und ambulant betreute Wohnplätze in den Regionen aufzubauen. Damit solle Menschen mit Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtert werden.

Erfreulich sei, dass die Kosten der bisher ausgeschriebenen Gewerke innerhalb des Plans geblieben seien, sagte Rüdiger Böhm, Vorstand von Mariaberg, „das war quasi eine Punktlandung“. Die Handwerker hätten schneller gearbeitet, als es der Zeitplan vorgesehen habe. „Dadurch konnten wir das zweite Ausschreibungspaket vorziehen und hoffen, dass der Außenputz vor dem Wintereinbruch fertiggestellt werden kann.“

Vorfreude auf Erntedank 2016

„Richtfest ist zwischen dem Spatenstich und der Einweihung ein Zwischenstopp“, befand Hellger Koepff, Dekan der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Biberach, bei seiner Ansprache. Auch für die Kirchengemeinde sei das Richtfest ein Zwischenstopp. Wegen der Baumaßnahmen waren die gewohnten Räume nicht nutzbar „und für die Gemeindearbeit und die Abhaltung der Gottesdienste war die katholische Schwestergemeinde Dreifaltigkeit ein großzügiger Gastgeber“, was die rund 80 Gäste mit Beifall unterstrichen. „Wir freuen uns auf das Erntedankfest 2016, an dem wir die Ernte aller Bemühungen für den Bau einfahren können“, so Dekan Koepff. Während ein Kran eine große mit gelben Bändern geschmückte Reisigkrone in die Höhe hob, verkündete Daniel König von der Firma Grüner und Mühlschlegel auf dem Dach des Gebäudes in Versform den Richtspruch.

Für alle Interessierten bietet Mariaberg jeweils am ersten Freitag im Monat von 13 bis 16 Uhr Informationssprechstunden im Medizinischen Versorgungszentrum in Biberach, Berliner Platz 5, an. Voranmeldung unter Telefon 07124/923-244 (Anita Käppeler) oder 07124/923-326 (Katrin Lauhoff). Die nächsten Termine: Freitag, 2. Oktober, Freitag, 6. November und Freitag, 4. Dezember. (aß)