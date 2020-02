Bohner & Kurz spielen im M-Pire

Ein Liederabend mit Bohner & Kurz findet am Samstag, 29. Februar, im Jugendraum M-Pire statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Rainer Bohner und Armin Kurz haben im vergangenen Jahrein gemeinsames Programm erarbeitet, in welchem sie ihre Art von handgemachter Liedermachermusik darbringen wollen. Dabei verfolgen die beiden den Leitsatz nur Eigenkompositionen in überwiegend deutscher Sprache zu spielen. Die Texte sind zum größten Teil biographisch geprägt und haben auch gesellschaftskritische und philosophische Inhalte inne.