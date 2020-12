Boehringer Ingelheim und Handtmann ausgezeichnet

Das Biberacher Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim ist am Montag vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und den Arbeitgebern Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Der große Biberacher Arbeitgeber ist einer von vier Preisträgern des Wettbewerbs „familyNET 4.0 – Unternehmenskultur in einer digitalen Arbeitswelt“ in der Kategorie über 1000 Beschäftigte.

Der Award wurde am 30. November zum zweiten Mal in einer digitalen Veranstaltung vergeben. Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, und Stefan Küpper, Geschäftsführer des Bildungswerks der Baden-Württembergischen Wirtschaft und der Arbeitgeber Baden-Württemberg, zeichneten vier Unternehmen in vier Kategorien für ihre besonders innovativen und nachhaltigen Angebote und Maßnahmen aus.

„Unsere mittelständischen Unternehmen haben angesichts der Corona-Pandemie in kürzester Zeit sehr viel geleistet. Sie haben enorm schnell auf die neue Situation reagiert, sich dabei vielfach neu ausgerichtet und verstärkt digital aufge-stellt. Damit zeigt sich nicht nur die Innovationsfähigkeit unserer mittelständischen Wirtschaft, sondern auch ihre Krisenresilienz", sagte Schütz in ihrem Grußwort bei der Verleihung.

„Die Corona-Krise hat einen digitalen Schub für mobiles Arbeiten ausgelöst“, so Küpper. „Unternehmen müssen neue Lösungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie finden und können sich mit kreativen Lösungen und Angeboten als familienbewusstes Unternehmen positionieren.“

Die Preisträger des Wettbewerbs „familyNET 4.0 – Unternehmenskultur in einer digitalen Arbeitswelt" sind die Convensis GmbH aus Stuttgart in der Kategorie 1 bis 49 Beschäftigte, die PEKANA Naturheilmittel GmbH aus Kißlegg in der Kategorie 50 bis 250 Beschäftigte, die Firma Hekatron aus Sulzburg, in der Kategorie 250 bis 1000 Beschäftigte und die Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG aus Biberach in der Kategorie über 1000 Beschäftigte.

Eine Sonderauszeichnung für Pflege erhielt der Verein Diakonie ambulant Gesundheitsdienste oberes Murrtal aus Murrhardt.

Mit dem Wettbewerb soll das Engagement der Unternehmen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Zeiten der Digitalisierung gewürdigt werden. Gesucht wurden Unternehmen mit einer modernen Unternehmenskultur 4.0, die innovative und nachhaltige Konzepte umsetzen und gerade in dieser Krisenzeit Angebote und Maßnahmen für eine digitalisierte Arbeitswelt entwickelt und eingeführt haben. Die eingereichten Bewerbungen wurden von einer Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau bewertet. Die Auszeichnung der Preisträger des Wettbewerbs fand zusammen mit der Verleihung des Prädikats „Familienbewusstes Unternehmen“ im Rahmen einer digitalen Veranstaltung statt.

Seit acht Jahren wird das familyNET-Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ an zahlreiche Unternehmen Baden-Württembergs verliehen. In diesem Jahr hat die Handtmann Unternehmensgruppe aus Biberach nach erfolgreicher Rezertifizierung das Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ mit Auszeichnung erneut verliehen bekommen. „Die Vereinbarung von Familie und Beruf erhält in Zeiten der Corona-Pandemie eine noch größere Bedeutung“, sagte Götz Maier, Geschäftsführer von Südwestmetall in Ulm. Mobiles Arbeiten und Homeschooling seien Themen, die aktuell viele Familien beschäftigten. Um als Unternehmen das Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ erhalten zu können, werden zum Beispiel Führungskompetenz und Personalentwicklung, Arbeitszeit und -ort, aber auch Service für Familien und Gesundheit bewertet.

familyNET wird durch den Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg, Südwestmetall und den Arbeitgeberverband Chemie Baden-Württemberg angeboten und durch das Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft koordiniert. Das Wirtschaftsministerium und der Landesfamilienrat sind Kooperationspartner.