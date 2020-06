Boehringer Ingelheim schließt Standort in Hannover - Biberach soll profitieren

Baden-Württemberg hat seine Regeln im Umgang mit der Corona-Krise überarbeitet. Das grün-schwarze Kabinett hat am Dienstag eine neue Corona-Verordnung beschlossen. Sie soll am 1. Juli in Kraft treten soll.

Die neue Verordnung bringt etliche Lockerungen mit sich. So dürfen sich künftig 20 Menschen im Land treffen – sowohl privat wie auch im öffentlichen Raum. Dort liegt die maximale Anzahl an Personen bislang bei zehn.

Veranstaltungen dürfen zudem größer werden.