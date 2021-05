Boehringer Ingelheim impft sogar 105 Mitarbeiter zusätzlich

Die Rechnung wird dem Steuerzahler vorgelegt, wenn die Pandemie überstanden ist: Beinahe täglich werden im Kreis Sigmaringen neue Teststationen eröffnet. Die Gemeinden bereiten sich auf die Öffnung von Gaststätten und Cafés vor. Vor allem in größeren Städten wird so viel getestet, wie noch nie. Doch was kostet das alles? Eine Aufstellung in Zahlen.

12 Euro bekommt die Stadt Sigmaringen pro erledigtem Test von der Bundesregierung überwiesen, mit weiteren sechs Euro unterstützt Berlin den Einkauf von Schnelltests.