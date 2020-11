Boehringer Ingelheim gibt seinen Mitarbeitern Extraurlaub.

Es ist für viele ein Ärgernis: Stau. Und das auch noch in Laupheim, genauer gesagt am Recyclingzentrum in der Bahnhofstraße Richtung Untersulmetingen. Dort bilden sich immer wieder Autoschlangen. Das geht den Laupheimern nicht nur auf die Nerven – es könnte sogar gefährlich werden.

Das glaubt zumindest Carmen Böhringer. Auch selbst steht die Ortsvorsteherin von Untersulmetingen immer wieder im Stau. Am schlimmsten sei es am Wochenende oder abends: „da, wo eben viele Zeit haben, um zum Wertstoffhof zu gehen“, sagt Böhringer.