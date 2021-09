Boehringer-Gebäude erstrahlt in Orange

Das forschende Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim hat sich am Freitagabend an seinem Biberacher Standort mit einer ungewöhnlichen Aktion am Welttag der Patientensicherheit beteiligt.

An diesem Tag wird weltweit auf das wichtige Thema Patientensicherheit hingewiesen – es finden eine Vielzahl von Veranstaltungen zum Thema statt, die das Engagement und den Einsatz für Patientensicherheit sichtbar machen sollen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Welttag der Patientensicherheit inzwischen zum dritten mal ausgerufen.

Ein sichtbares Zeichen setzte Boehringer Ingelheim mit der orangenfarbenen Beleuchtung des biopharmazeutischen Produktionsgebäudes G104 in Biberach. Orange ist die Farbe der Patientensicherheit. Die Beleuchtung war von 19 bis 23 Uhr zu sehen.