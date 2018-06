Blumenstelen landen erst im falschen Biberach

Seit Kurzem zieren sechs Blumenstelen die Biberacher Innenstadt. Sie sind Teil des Stadtmarketingpreises 2017, den Biberach in der Größenklasse für Kommunen bis 70 000 Einwohner gewonnen hat. Um ein Haar wären die Geranien allerdings gar nicht hier angekommen.

Die holländische Spedition war trotz Angabe der korrekten Postleitzahl und „Biberach an der Riß“ nach Biberach in den Schwarzwald gefahren. Erst als dort keine Bürgerturmstraße zu finden war, konnte der Irrtum aufgeklärt werden und die Blumen erreichten ihren richtigen Bestimmungsort.

Der Stadtmarketing Preis Baden-Württemberg wird alle zwei Jahre an Kommunen verliehen, die sich in außergewöhnlicher Art und Weise um die Stärkung des innerstädtischen Handels und die nachhaltige Attraktivität der Innenstädte verdient gemacht haben. Biberach erhielt ihn 2017 für die Aktion „Miniatur-Weihnachtskrippen aus Lateinamerika – Ausstellung in Biberachs Schaufenstern“. Dafür gab nicht nur eine Urkunde, sondern als Preis eine Winter- und eine Sommerattraktion.

Letztere besteht aus sechs Blumenstelen der holländischen Firma „Flower and Shower“. Sie zieren nun die Bürgerturmstraße, den Schadenhof und die Hindenburgstraße mit ihrem Flor aus rosa und roten Geranien. Erste Einzelhändler und Anwohnern begrüßten die Aktion bereits als Augenschmaus und Verkehrsberuhigung. Der Preis im Winter hatte aus einer überdimensionalen, beleuchteten Weihnachtskugel im Wert von 5000 Euro bestanden, in der man Platz nehmen konnte.