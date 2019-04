Paul Bloy vom AMC Biberach hat sich beim Saisonauftakt der ADAC-Motocross-Masterserie in Fürstlich Drehna (Brandenburg) unter neuen und ungewohnten Bedingungen schwer getan. In seinen ersten Rennen mit der größeren 125-Kubikzentimeter-Maschine landete er im international hochklassigen 48er-Fahrerfeld auf den Plätzen 24 und 22.

„Ein Platz unter den ersten 20 hätte ich mir schon vorgestellt“, bilanzierte der 16-Jährige enttäuscht. „Bei nasskalter Witterung und auf für ihn ungewohntem tiefem Sandboden war in der neuen Klasse aber nicht mehr drin“, ergänzt Vater und Betreuer Martin Branz.

Im ersten Lauf hatte „P-Boy 252“, so sein Kürzel auf dem Rennanzug, einen schlechten Start und fiel ans Ende des Felds zurück, von wo aus er sich aber Runde um Runde wieder nach vorn auf Rang 24 kämpfen konnte. Besser ging es in den zweiten Wertungslauf: Dass bei den älteren Motocrossern mit den größeren Maschinen auch mit härteren Bandagen gekämpft wird, musste er dann erfahren. Gleich in der ersten Kurve drängte die Konkurrenz ihn ab, er musste vom Gas und im Ziel war es schließlich Platz 22. „Die Strecke war schwierig mit Rillen und scharfen Kanten“, so Bloy.

Leicht enttäuscht hieß es auf der Heimfahrt für Vater und Sohn Bilanz zu ziehen. Die Konkurrenz ist sehr stark. „Die Fahrer befinden sich auf einem sehr hohen Level“, analysierte Martin Branz. Und gerade auf schweren Sandstrecken benötige man viel Übung, die Paul für diese Böden nicht habe. Und wegen der bevorstehenden Abschlussprüfungen an der Dollinger-Realschule sei mehr Sandtraining nicht möglich gewesen.

So buchen beide den Saisonstart als Lektion für die Zukunft ab und sind sich sicher, dass Paul Bloy dennoch in der 125er-Klasse „richtig ankommen“ wird. Nächster Termin im Rennkalender ist am kommenden Wochenende (27. April) die baden-württembergische Meisterschaft in Reutlingen.