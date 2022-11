Bloy belegt Rang drei in DM-Gesamtwertung

Paul Bloy vom AMC Biberach hat nach sechs Läufen zur deutschen Motocross-Meisterschaft in der Klasse bis 250 Kubikzentimeter den dritten Platz in der Gesamtwertung erreicht. Im letzten Lauf in Thurm zeigte er nochmals seinen Speed und belegte hinter dem späteren deutschen Meister Noah Ludwig den zweiten Platz.

Ein technischer Ausfall beim vierten Lauf in Dolle bei Magdeburg vereitelte laut Mitteilung letztlich eine bessere Platzierung in der Gesamtwertung. „Es war kein einfaches Jahr“, bilanziert Bloy. „Technische Defekte haben mich immer wieder mal zurückgeworfen und ein besseres Ergebnis verhindert. Aber mit Gesamtrang drei bin ich zufrieden.“

Bereits am kommenden Wochenende ist Bloy wieder am Start. Dann geht er als Lokalmatador für den ADAC Württemberg in der Stuttgarter Schleyerhalle im Supercross an den Start. „Supercross in der Halle ist komplett anders als Motocross im Freien“, so Bloy. „Mit den extremen Sprungkombinationen, der Intensität und der Aktion sind die Rennen sehr spannend und benötigen volle Konzentration. Ansonsten ist das Verletzungsrisiko sehr hoch.“ Sein Ziel gegen die internationalen Spezialisten, die vor allem aus den USA und Frankreich kommen, sei der Einzug ins Finale.