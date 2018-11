Blitzturnier in Ehingen

Die U13 der Talentfördergruppe Donau-Riß bestreitet am Sonntag, 25. November, gegen die E-Junioren des TSV Rißtissen ein Blitzturnier in der Wenzelsteinhalle in Ehingen. Beginn ist um 11.45 Uhr. Im Kader der Donau-Riß-Auswahl stehen unter anderem Lea-Mara Geiger, Svenja Hummel (beide SV Baltringen), Franca Albinger, Kim Dangel, Alisha Hartmann (alle FC Bellamont), Tabea Einfalt, Nisa Sakallioglu (beide FV Olympia Laupheim), Ina Kirschner (SV Oggelshausen), Jule Habrik (SV Reinstetten), Annika Weber (SV Ringschnait), Anna Martin (TSV Rot/Rot) und Celine Fuchs (TSV Wain).