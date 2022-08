Blick hinter die Kulissen der Revitalisierung der Riß werfen

Seit Anfang Juni finden rund um die Rißinsel die Bauarbeiten zur Revitalisierung der Riß statt. Bürgerinnen und Bürger sind am Mittwoch, 17. August, um 17 Uhr eingeladen, gemeinsam mit Regierungspräsident Klaus Tappeser und Bürgermeister Christian Kuhlmann die Fortschritte der Arbeiten vor Ort anzuschauen. Das Planungsbüro wird die einzelnen Schritte erläutern und Hintergründe zur Baumaßnahme ausführen, heißt es in einer Ankündigung der Regierungspräsidiums Tübingen.

Der Lebensraum für Fische und andere Wasserlebewesen an der Riß in Biberach war wegen der fehlenden Gewässerstrukturen in den vergangenen Jahren stark beeinträchtigt. Mit der im Juni gestarteten Revitalisierung der Riß je 400 Meter ober- und unterhalb der Haberhäuslestraße wird das kanalartige Gerinne in einen naturnahen Lebensraum umgebaut. Ziel ist eine größere Artenvielfalt für Fische und andere Lebewesen unter Wasser wie auch für Vögel wie den Eisvogel oder die Wasseramsel. Aber auch der Hochwasserschutz wird durch die Maßnahme an der Haberhäuslestraße und den zusätzlichen Retentionsraum verbessert.

Über den aktuellen Stand der Baumaßnahme sowie einen Einblick in die laufenden und noch geplanten Arbeiten erhalten Interessierte sowie Bürgerinnen und Bürger am 17. August direkt vor Ort. Treffpunkt für die kostenfreie Baustellenführung mit dem Planungsbüro 365° freiraum +umwelt, Regierungspräsident Klaus Tappeser und Bürgermeister Christian Kuhlmann ist an der Häberhäuslebrücke in Biberach.

Die Bauarbeiten am und im Gewässer kommen gut voran und werden voraussichtlich bis September abgeschlossen sein. Im Spätherbst folgen umfangreiche Pflanzarbeiten, die den Verlust der für den neuen Gewässerlauf gerodeten Gehölze kompensieren. Die Kosten für die Revitalisierungsmaßnahme belaufen sich auf über eine Million Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. Im Anschluss werden von der Stadt Biberach ergänzende Maßnahmen umgesetzt. Zum einen wird ein neuer, getrennter Rad- und Fußweg parallel zum Gewässerverlauf angelegt, zum anderen der Spiel- und Freizeitbereich saniert und an die neue, deutlich attraktivere Situation angepasst.