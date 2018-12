Blauzungenkrankheit prägt Versammlung

Das bestimmende Thema der Jahreshauptversammlung des Braunviehzuchtvereins Biberach/Laupheim/Ulm ist der Ausbruch der Blauzungenkrankheit in einem Rinderbestand in Nordbaden wenige Tage zuvor gewesen. Als Folge davon werden erhebliche Einschränkungen in der Vermarktung von Zuchttieren und Nutzvieh erwartet.

Dass diese Einschränkungen alle Rinderhalter in Baden-Württemberg betreffen, machten Alfred Heinzler von der Rinderunion und der Leiter des Kreisveterinäramtes Biberach, Dr. Peter Egle, deutlich. Für Menschen sei die Krankheit ungefährlich. Auch Fleisch und Milch erkrankter Tiere könnten bedenkenlos verzehrt werden.

Im Mittelpunkt des Vereinslebens steht die fachliche Weiterbildung der Mitglieder. Deshalb wurden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen angeboten, so zum Beispiel zwei Infoabende, ein Workshop am Landwirtschaftlichen Zentrum in Aulendorf und eine Züchterlehrfahrt in die Region Sulz am Neckar. Etliche Züchter stellten ihre Tiere auch in diesem Jahr bei Tierschauen aus, zum Beispiel bei der RBW-Schau in Ilshofen, beim Waldseer Braunviehtag oder beim Jungzüchtertag der Rinderunion Baden-Württemberg im September. Aber auch gesellige Veranstaltungen standen auf dem Programm. So gab es einen Kaffeenachmittag mit Unterhaltungsprogramm für die Züchterfrauen und eine mehrtägige Kulturfahrt in die Region Bayrischer Wald/Tschechien, an der zahlreiche Mitglieder teilnahmen.

Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen stellten sich die langjährigen Beiräte Josef Hecht, Karl Neidlinger, Konrad Gaum, Elmar Deubler und Hans Keller nicht mehr zur Wiederwahl. Sie wurden vom Vorsitzenden Helmut Schöllhorn mit einem Präsent verabschiedet. Neu in den Beirat gewählt wurde Johannes Lang aus Ringschnait. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Beiratsmitglieder Aaron Albinger (stellvertretender Vorsitzender), Gerhard Basler, Christine Baur, Jürgen Held, Joachim Humm, Franziska Machleidt, Hermann Miller (stellvertretender Vorsitzender), Martin Rehm, Hubert Renz und Stefan Schmid. Vorsitzender bleibt Helmut Schöllhorn.