Blasorchester weckt Erinnerungen an Westernfilme

Ein hervorragendes Konzert hat der Musikverein (MV) Stafflangen am Samstagabend in der örtlichen Festhalle gegeben. Unter dem Motto „Im Wilden Westen“ haben die Musiker mit unvergessenen Filmmelodien die Besucher begeistert. Viele Western- und Indianerfilme vergangener Tage wurden in Erinnerung gerufen.

Mit „Bonanza“, der allseits bekannten Titelmelodie zur gleichnamigen Westernserie aus den 1970er-Jahren, stimmten die 56 Musiker die rund 350 Gäste auf den Konzertabend ein. Von den Musikern wurden dabei höchste Konzentration und flinke Zungen gefordert, um ein sauberes Zusammenspiel bei den flotten sechzehntel Passagen zu ermöglichen. Nach den ersten Takten war zu hören, welch gute Qualität im Stafflanger Orchester steckt. Eva Maria Hiller, die charmant und ausführlich durchs Programm führte, stimmte mit ihren Hintergrundgeschichten auf die Handlung des jeweiligen Musikstücks ein.

Bei der Filmmusik „Die Cowboys“ intonierte das Orchester die abenteuerliche Reise eines Ranchers bei einem Viehtrieb, den er mit Schuljungen als Cowboys durchführen musste. Dabei wurde er bei einem Überfall durch Banditen erschossen. Wild durcheinander ging die Musik in diesem Stück des Schwierigkeitsgrades der Ober- bis Höchststufe. Dieses Wilde durcheinander symbolisierte die Aufgeregtheit beim Viehtrieb und dem Überfall durch Banditen. Schwermütige Musik mit vielen offenen Stellen und Einsätzen beschrieben den Tod und die Trauer um den Rancher.

Eigenwillige Musik zu hören

Beim Filmmedley „Moment for Morricone“ erklangen wunderschöne Melodien aus vielen Italo-Westernfilmen. Rhythmisches Hufeklappern bei der Musik aus „Addio A Cheyenne“ und das gefühlvoll sowie berührend gespielte Lied aus „Spiel mir das Lied vom Tod“ waren dabei melodiöse Höhepunkte.

Eigenwillige und überraschende Musik boten die Musiker bei „Barn Dance and Cowboy Hymn“ von Philip Sparke. Viel Rhythmik, Metrik und wechselnde Taktarten prägten dieses sich in einem Saloon abspielenden Stück. Die bekannte Titelmelodie stand bei „Die glorreichen Sieben“ quer durch alle Register immer wieder im Mittelpunkt dieses Arrangements. Bei dem in fünf Sätzen komponierten „Dakota“ drückte der Komponist seine Vorstellung vom großen Geist, der Büffeljagd, dem Rauchen der Friedenspfeife, einem Geistertanz und vom Pilgern zum Wounded Knee aus. Mit dem gefühlvollen Stück „Der mit dem Wolf tanzt“ und „Winnetou“ fand ein gelungenes Konzert sein Ende.

Die Musiker aus Stafflangen musizierten unter ihrem versierten Dirigenten mit guter Klangbalance, ausgefeilter Technik und ausdrucksstarker bis zum Pianissimo führenden Dynamik. Den verdienten Beifall der Besucher für das hervorragende Konzert belohnten die Musiker mit den Zugaben „Die Parade der Zinnsoldaten“ und einer Fantasie über Süßer die Glocken nie klingen, der „Sweet Bells Fantasy“.

Vorsitzender Tobias Nock lobte die abwechslungsreiche Stückauswahl von Dirigent Peter Schirmer. „Es war uns eine Freude diese Auswahl mit dir heute zu präsentieren“, sagte der Vorsitzende. Dirigent Peter Schirmer war mit dem Konzert zufrieden. Sein Dank galt den rund 350 Gästen für ihren Besuch und seinen Musikern für die Probenarbeit. „Ihr habt die eigentlich besinnliche Vorweihnachtszeit zu einem großen Teil bei Musikproben verbracht. Es hat mir wieder einmal richtig Spaß gemacht“, sagte Dirigent Schirmer.