Blasmusik bei „Spaß am Samstag“ am 27. August in Biberach

Unter dem Motto „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ gibt es auch am Samstag, 27. August, ein abwechslungsreiches Programm. Auf dem Viehmarktplatz/Spitalhof und auf dem Schadenhof treten jeweils um 10, 11 und 12 Uhr für je eine halbe Stunde zwei Künstler(-gruppen) mit Programmen aus Musik, Tanz und Unterhaltung auf. Am 27. August wartet laut Mitteilung der Stadtverwaltung ein unterhaltsames Blasmusik-Programm. Die Gruppe Blech hoch 7 tritt im Spitalhof auf, die Gruppe Staffl Blech spielt im Schadenhof. Blech hoch 7 präsentiert einen Mix aus unterschiedlicher Blasmusik, StafflBlech lässt auf dem Schadenhof Arrangements von Viera Blech, mährischen Polkas sowie Titel aus dem Rock-, Pop- und Blasmusikbereich erklingen.

In der Reihe „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ will die Stadt Biberach seit 14. Mai und noch bis 17. September samstags in der Innenstadt eine unterhaltsame, sommerliche Atmosphäre schaffen. Weitere Informationen und das detaillierte Programm sind unter www.kulturkalender-biberach.de unter dem Reiter „Veranstaltungsreihen“ zu finden.