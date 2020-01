Der Kreisjugendring Biberach hat 2019 vier Projekte von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Landkreis Biberach mit insgesamt 1660 Euro aus dem Blapf-Fonds unterstützt. Darunter das evangelische Jugendwerk (EJW), das Hip-Hop-Fest in Bad Buchau und die Kleidertauschbörse in Biberach.

Die geförderten Projekte:

Marco Rodriguez aus Bad Buchau hat 2019 erneut ein großes Hip-Hop-Fest auf die Beine gestellt. Er bringt Graffitikünstler und Hip-Hop-Tänzer aus ganz Europa für ein Wochenende zusammen. Zusätzlich organisierte er ein Länderessen, bei dem alle Bürger Bad Buchaus, egal welcher Herkunft und Nation, typisches Essen mitbrachten. Diese Aktion konnte mit 500 Euro unterstützt werden.

500 Euro gibt es für den mobilen Jugendraum des Evangelischen Jugendwerks. Der Bauwagen wurde 2019 von ehrenamtlichen Helfern um- und ausgebaut. Nun bietet er Jugendgruppen die Möglichkeit, in einer gemütlichen Sitzecke zu spielen, zu feiern oder Filme anzuschauen.

Die EJW-Jugendgruppe aus Wain organisierte ein großes Lobpreiskonzert mit dem bekannten Sänger Samuel Harfst und erhielt dafür 500 Euro.

Die Kleidertauschbörse in Biberach, die auch von einigen Studenten mitorganisiert wurde, bekam eine Unterstützung in Höhe von 160 Euro.

Mit jeder verkauften Flasche des Biberacher Jugendgetränks Blapf (Blutorange-Apfel) gehen fünf Cent als Spende in den Blapf-Fonds. Mit diesen Mitteln soll Jugendarbeit im Landkreis unterstützt werden. Alles, was die Idee braucht: Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene aus dem Landkreis, die etwas für die Allgemeinheit machen. Mit einer kurzen Vorstellung des Projekts und einer Kostenaufstellung kann man sich jederzeit per E-Mail an info@kjr-biberach.de bewerben. Weitere Informationen zu Blapf und zum Blapf-Fonds gibt es unter www.blapf.de