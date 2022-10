Bläser-Konzert „Bilder einer Ausstellung“ in der Stadtpfarrkirche

Musik für die seltene Kombination von zwei Trompeten und Orgel erklingt mit dem Trio Toccata am Sonntag, 9. Oktober, 16.30 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Biberach. Im Mittelpunkt des vierten und letzten Biberacher Orgelsommer-Konzerts stehen Modest Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“, die seit ihrer Orchestrierung durch Maurice Ravel weltberühmt wurden. Der programmatische Zyklus beschreibt musikalisch verschiedene Zeichnungen eines Freundes des Komponisten. Auszüge aus dem Werk wurden für zwei Trompeten und Orgel eingerichtet. Daniel Bucher (Kirchheim/Teck) und Florian Keller (Langenargen) geben einen Einblick in die klangliche Bandbreite der Trompetenfamilie indem neben B- und C-Trompeten Piccolotrompeten, Corni da Caccia und Flügelhörner zum Einsatz kommen. Neben barocken Konzerten von Jean-Baptiste Loeillet, Giambattista Martini und Georg Philipp Telemann erklingt romantische Orgelmusik von Eugène Gigout sowie zeitgenössische Musik des kanadischen Organisten Denis Bédard gespielt von Münsterorganist Patrick Brugger (Salem). Die drei Musiker von Trio Toccata studierten an der Musikhochschule Stuttgart studiert und sind als Musikpädagogen und Solisten tätig. Seit mehreren Jahren spielen sie gemeinsam Konzerte.