Bläserjugend des Kreises stellt sich der Jury

Beim 52. Kreisjugendmusiktag in Mettenberg stellen sich am Samstag und Sonntag, 30. und 31. März, 48 Orchester, Spielgruppen und Solisten einer fachkundigen Jury. Mit 615 Jungmusikern ist die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr um 42 gestiegen. Zum Abschluss des Kreisjugendtags gibt die Kreisjugendmusikkapelle Biberach am Sonntag um 16.30 Uhr ein Konzert.

„So wichtig wie für Musikvereine Wertungsspiele sind, ist der Kreisjugendmusiktag für unsere Bläserjugend“, sagt Kreisverbandsjugendleiter Bruno Schiele. „Bereits zum 52. Mal bietet der Kreisverband den Jugendlichen diese Plattform, um ihr Können öffentlich zu zeigen und von einer fachkundigen Jury bewerten zu lassen.“

Die Vorträge von den Solisten und kleinen Gruppen (Kammermusik) beginnen am Samstag, 30. März, um 9.45 Uhr im Gemeindesaal in Mettenberg. Als Wertungsrichter werden hier Frieder Geiger, Edgar Bürger, Gunnar Merkert und Rainer Pfister die 35 Vorträge bewerten.

Größtes Orchester hat 99 Musiker

Das Jugendorchester Aßmannshardt beginnt am Samstag um 10.30 Uhr in der Festhalle mit den Vorträgen für die Orchester. 13 Jugendblasorchester stellen sich hier der fachkundigen Bewertung der Musikdirektoren Rainer Kellmayer, Jürgen Degeler, Berthold Leicht und Eduard Oertle. Am Sonntag, 31. März, werden die Wertungsspiele um 13.30 Uhr in der Festhalle und um 9 Uhr im Gemeindesaal fortgesetzt. Die Kleine Schützenmusik Biberach tritt mit 99 Musikern als größtes Orchester an. Die Organisation des Kreisjugendmusiktags obliegt der Bläserjugend Biberach um Bruno Schiele und dem Musikverein Mettenberg. Um 16.30 Uhr gibt die Kreisjugendmusikkapelle Biberach ein Abschlusskonzert. Die Bekanntgabe der Wertungsergebnisse vom Sonntag ist um 17.30 Uhr. Der Musikverein Mettenberg hat im Vorfeld des Kreisjugendtags vieles organisiert und ist auch für die Verpflegung der Gäste zuständig. Um Parkprobleme zu vermeiden, bittet die Stadtverwaltung Biberach ihre Bürger, möglichst zu Fuß oder mit dem Rad anzureisen.