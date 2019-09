Bittere Niederlagen zum Saisonstart

Die Kegler der TG Biberach haben am ersten Spieltag in der Oberliga und der Regionalliga bittere Niederlagen einstecken müssen. Die gemischte Mannschaft darf sich über einen souveränen Sieg freuen.

Oberliga Männer: SKV Albstadt – TG Biberach 6:2 (3164:3153). Die TG lieferte einen dramatischen Wettkampf. Im Startpaar hatte Reiner Ott (513/0) zunächst einen guten Lauf, in der zweiten Spielhälfte konnte er sich aber nicht mehr durchsetzen und verlor um 29 Kegel. Der Tagesbeste Martin Mysliwitz (595/1) lief dagegen zur Bestform auf. Er deklassierte seinen Gegner und punktete mit 62 Kegeln Vorsprung. Im Mittelpaar bot auch Jens Fiederer (527/0) ein mitreißendes Duell. Nach einem starken ersten Durchgang fehlte ihm jedoch das nötige Glück und er verlor knapp mit 14 Kegeln Rückstand. Bei seinem Mitspieler Marc Bogenrieder (523/1) lief es besser. Nach einem fesselnden Wettkampf holte er sich mit zehn Kegeln Vorsprung den Mannschaftspunkt. Mit einem Gesamtvorsprung von 29 Kegeln startete das Schlusspaar hoffnungsvoll. Doch Holger Dittberner (480/0) verlor nach einem kräftezehrenden Duell mit 21 Kegeln Rückstand. Und auch Marcel Betz (515/0) musste nach einem harten Kampf mit 19 Kegeln Rückstand die Segel streichen und besiegelte damit die Niederlage.

Regionalliga Männer: SKG Balingen – TG Biberach II 5,5:2,5 (3175:3106). Die zweite Mannschaft der TG bot ebenfalls einen fesselnden Wettkampf. Im Startpaar kämpfte Jens Fiederer (528/0) gegen einen starken Gegner und verlor mit 27 Kegeln Rückstand. Marcel Betz (550/0,5) traf auf einen ebenbürtigen Gegner. In einem nervenaufreibenden Duell holten beide Spieler zwei Satzpunkte und teilten sich den Mannschaftspunkt. Im Mittelpaar lief es auch für Holger Dittberner (538/1) erfreulich. Ungehindert sicherte er sich mit drei Satzpunkten und 26 Kegeln Vorsprung den Mannschaftspunkt. Pech hatte dagegen sein Mitspieler Peter Fiederer (458/0). Weil er in einem der vier Durchgänge nicht zu seinem Spiel fand, musste er sich am Ende um 37 Kegel geschlagen geben. Doch im Schlusspaar war noch alles möglich. Michael Herrmann (519/1) konnte sich in einem spannenden Duell durchsetzen und sicherte sich sowohl 19 Kegel Vorsprung als auch den Mannschaftspunkt. Marko Listes (513/0) gelang es jedoch nicht, seine Chancen gegen den Tagesbesten zu nutzen und er musste den Gegner ziehen lassen. Er verlor deutlich mit 69 Kegeln Rückstand und bescherte der TG eine weitere Niederlage.

Gemischte Klasse Staffel I: SKV Albstadt – TG Biberach 2:4 (1717:1805). Die gemischte Mannschaft kann für sich einen erfreulichen Saisonauftakt verbuchen. Im Startpaar hatte Patricia Caduff (486/1) mit ihrem Gegner leichtes Spiel und punktete ungehindert mit 95 Kegeln Vorsprung. Auch Thomas Loch (429/1) konnte ohne großen Aufwand den Mannschaftspunkt für sich verbuchen und erhöhte den Vorsprung um 61 Kegel. Im Schlusspaar hatte Herbert Weißbrodt (462/0) mit seinem ebenbürtigen Gegner weitaus mehr zu kämpfen. Er holte zwar einen Kegel Vorsprung. Weil er aber nur einen von vier Satzpunkten erzielen konnte, ging der Mannschaftspunkt an den Gegner. Grgo Vrkic (428/0) hatte gegen den Tagesbesten kaum eine Chance und gab 69 Kegel ab. Doch der Gesamtvorsprung von 88 Kegeln bescherte der neu formierten Mannschaft den Sieg.