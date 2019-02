Bittere Niederlage für neues Ü40-Team

Die Ü40-Basketballer der TG Biberach haben bei den Bestenspielen in der Oberliga eine bittere 67:76 (31:37)-Niederlage gegen den Heidenheimer SB einstecken müssen. Das neu zusammengestellte Team aus aktiven und ehemaligen Spielern konnte sich dadurch auch nicht für das Württemberg-Turnier in Karlsruhe qualifizieren.

Dabei legte die TG zunächst einen guten Start hin. Durch Punkte von Dietmar Falke, Martin Arens und Sebastian Laaß, sowie eine gute Verteidigungsleistung konnte die TG das erste Viertel mit 19:15 für sich entscheiden. Im zweiten Spielabschnitt drehte bei den Gästen der 2,11 Meter große Centerspieler Mike Nahar auf. Der ehemalige niederländische Bundesliga- (Bamberg), Euroleague- und Nationalspieler war für die Biberacher nur schwer in den Griff zu bekommen. Er erzielte acht Punkte und sorgte immer wieder für Gefahr in der Zone. Zudem kam der Angriff der TG ins Stocken und die Biberacher leisteten sich den ein oder anderen Ballverlust. Heidenheim erspielte sich so eine 37:31-Führung zur Halbzeit.

Zu Beginn des dritten Viertels kämpfte sich die TG zurück. Durch jeweils fünf Punkte von Aufbauspieler Ivica Karamarko und Flügelspieler Sebastian Laaß sowie einem Korberfolg von Martin Arens ging Biberach mit 47:46 in Führung. Doch die Heidenheimer konterten diese starke Phase der TG. Der HSB Heidenheim ging mit einem 55:48-Vorsprung ins letzte Viertel. In diesem bauten die Heidenheimer ihre Führung weiter aus. Zwar bäumten sich die Biberacher noch einmal auf. Doch Björn Branicki (26 Punkte) und Mike Nahar (28 Punkte) waren nicht zu stoppen, sodass die Biberacher am Ende die 67:76-Niederlage nicht verhindern konnten.