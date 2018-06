Bittere Niederlage für die Beavers

Der Schmerz sitzt bei den Beavers-Spielern nach der knappen 31:38-Niederlage gegen die Karlsruhe Engineers am Samstag tief. Es war die erste Saisonniederlage für die Footballer der TG Biberach in der Regionalliga Südwest und überhaupt die erste Niederlage seit September 2016.

Die ungeschlagenen Karlsruher wirkten über das gesamte Spiel fokussierter. Bereits mit dem ersten Drive gingen die Engineers mit einem 35-Yard-Pass des Karlsruher Quarterbacks Jonas Lohmann auf einen freien Receiver mit 7:0 in Führung. Die Beavers wirkten geschockt und konsterniert. Zudem mussten sie nach dem erneuten Kick-off von der eignen Endzone starten. Ein 40-Yard-Lauf von US-Running-Back Spencer Payne sorgte für Entlastung, jedoch zwang die gute Defensive der Karlsruher die Biberacher zum Punt. Jonas Ballenberger konnte mit einer Interception den Ball für die Oberschwaben zurückgewinnen und Payne übersprang spektakulär einen Gegenspieler, aber all das brachte keine Punkte für die Beavers.

Die ersten Punkte für die Beavers brachte Kicker Michael Klohnert mit einem Field Goal zu Beginn des zweiten Viertels auf die Anzeigetafel (3:7). Die Hoffnung auf eine Wende wurde schnell von den Engineers zerschlagen. Die Karlsruher spielten sich bis an die Endzone der Beavers und übernahmen mit einem Touchdown-Lauf von Runningback Cató Zoua über kurze Entfernung mit 3:14 erneut die Führung.

Im nächsten Angriff der Beavers fing ein Karlsruher Verteidiger einen weiten Pass von US-Quarterback Michael Van Deripe ab. Der folgenden Karlsruher Angriff führte zu einem Field Goal von Lohmann zum 3:17-Halbzeitstand. Die Biberacher wirkten über weite Teile der ersten Halbzeit nicht anwesend. In der Defensive wurden eine Menge Tackles verpasst und die Offensive Linemen hatten große Schwierigkeiten mit den starken Verteidigungsdruck der Gäste.

Zu Beginn des dritten Viertels wurde ein erneuter Field-Goal-Versuch durch Klohnert von Karlsruhe geblockt. Zwar konnte die Biberacher Verteidigung ebenfalls einen Karlsruher Angriff stoppen, jedoch sorgte die starke Defensive der Karlsruher für Punkte. Michael Van Deripe wurde von einem Karlsruher Defensivspieler gesackt und verlor im Fallen den Ball. Der Karlsruher Spieler nahm den Ball auf und lief ihn zum 3:24 in die Biberacher Endzone. Das Spiel schien zu diesem Punkt schon entschieden und sowohl die Biberacher Spieler als auch das Publikum wirkten teilweise ratlos. Doch dann sorgte Michael Van Deripe mit einem weiten Pass auf Spencer Payne zum 24:10-Anschluss für den Startschuss einer phänomenalen Aufholjagd.

1225 Zuschauer im Stadion

Die Defensive der Oberschwaben stoppte die Karlsruher. Van Deripe fand im nächsten Angriff erneut Payne in der Endzone – der Touchdown wurde aber aufgrund einer Haltestrafe abgepfiffen. Doch Van Deripe versuchte es erneut und fand diesmal Yannick Rust mit einem 25-Yard-Pass zum 24:17. Die 1225 Zuschauer erwachten wieder und unterstützten die Biberacher Mannschaft mit voller Lautstärke. Im vierten Viertel fand Van Deripe Bastian Wieland mit einem Pass. Dieser überlief seinen Gegenspieler und erzielte den Touchdown zum 24:24-Ausgleich.

Die Karlsruher ließen sich jedoch von diesem 21:0-Lauf nicht schocken. Den nächsten Angriff spielten sie kontrolliert aus und am Ende fand Lohmann aus 18 Yards einen völlig freien Receiver zum 24:31. Lohmann täuschte in einer weiteren Angriffssequenz eine Ballübergabe an seinen Runningback an, behielt jedoch den Ball und erlief über zehn Yards einen Touchdown zum 24:38.

Mit knapp drei Minuten verbleibender Spielzeit kämpften die Biberacher gegen diesen Schock an. Van Deripe fand mit einem 30-Yard-Pass Sebastian Holzhauer zum Touchdown und es stand 31:38. Mit nur noch 16 Sekunden auf der Uhr mussten die Biberacher nun noch einmal den Ball per Kick-off an Karlsruhe abgeben. Kicker Michael Klohnert schoss einen Onside Kick, den Quarterback Michael Van Deripe mit einem tollen Hechtsprung für die Beavers zurückeroberte. Allerdings gab es eine Strafe gegen Biberach, so dass der Kick wiederholt werden musste. Der zweite Kick landete nach einigem hin und her im Aus, sodass die Karlsruher den Ball bekamen und das Spiel durch Abknien beendeten.

„Eigenes Verschulden“

„Der Unterschied am heutigen Tag lag in der Umsetzung“ fasste es ein enttäuschter Oscar Vasquez-Dyer zusammen. „Die Karlsruher haben ihre Spielzüge besser und konzentrierter ausgeführt. Sie sind nicht besser als wir, aber sie haben ihren Plan besser umgesetzt. Diese Niederlage sollte uns allen richtig weh tun.“ Headcoach Dominik Brodschelm stimmte ihm zu: „Diese Niederlage ist unser eigenes Verschulden. In der Defensive hat vieles nicht funktioniert. Uns hat generell in Angriff und Verteidigung der Fokus gefehlt.“ Am Samstag geht es für die Beavers nach Heilbronn zum Spiel gegen die Miners, den momentanen Tabellenzweiten.