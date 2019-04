Bittenfeld und Würm-Mitte holen Pokal

Mit zwei dann doch eher überraschenden Ergebnissen ist das 22. internationale Biberacher Osterturnier (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse Biberach“ am Ostermontag nach vier Turniertagen zu Ende gegangen. Bei der weiblichen A-Jugend gewann die HSG Würm-Mitte gegen Frisch Auf Göppingen mit 13:10, bei der männlichen A-Jugend holte sich der Handballnachwuchs des TV Bittenfeld nach sechs Jahren wieder mal den Titel durch einen 20:15-Erfolg gegen den SC Magdeburg.

„Wir sind zu Beginn beider Halbzeiten etwas schwer in die Gänge gekommen, haben uns dann aber im Lauf der Partie deutlich gesteigert“, fasste Bittenfelds Trainer Ulf Lindner zusammen. Magdeburg führte im ersten Durchgang schon mit 6:1 und beherrschte die Partie, profitierte allerdings auch davon, dass SCM-Torwart Niklas Behrendt in der Anfangsphase sehr gut hielt und die Stuttgarter zu viele freie Würfe vergaben. Doch der TVB schlich sich wieder heran, angetrieben von Luis Kuhnle und Lukas Klöpfer holte Bittenfeld Tor um Tor auf. Zwei Minuten vor dem Ende des ersten Durchgangs hatte man beim 8:8 erstmals den Gleichstand erzielt. Beiden Teams gelang jeweils noch ein Treffer, sodass man mit 9:9 in die kurze Pause ging.

Erneut hatte Magdeburg den besseren Start und zog auf 12:9 davon, doch wieder konnten die Sachsen-Anhaltiner die Führung nicht halten. Im Gegenteil: Bittenfeld übernahm beim 13:12 nach 29 Minuten das Kommando und baute den Vorsprung kontinuierlich bis zum Endstand von 20:15 aus. „Am Ende waren meine Jungs zu grün, aber kein Wunder, wir hatten auch sehr viele B-Jugend-Spieler auf dem Parkett“, analysierte Magdeburgs Trainer Julian Bauer die Niederlage. Offensichtlich machte sich doch der Kraftaufwand beim SCM bemerkbar, vor allem das Halbfinale gegen Göppingen hatte viele Körner gekostet.

Bittenfeld dreht das Endspiel

Bittenfeld hatte das Spiel gedreht und gewann das Ibot 2019 völlig zu Recht. Das fand auch Ulf Linder: „Es ist einfach klasse, was meine Mannschaft hier geleistet hat, ich bin sehr stolz“, sagte er und schob die Analyse noch nach: „Als wir nach den ersten Minuten in der zweiten Halbzeit zurücklagen, kamen wir mehr über die Bewegung und konnten das Spiel zu unseren Gunsten drehen.“ Neben den beiden Rückraumspielern gefielen bei Bittenfeld auch die beiden Außen Peer Wisst (4 Tore) und und Yannick Wissmann, der fünf Mal traf.

Beide Vereine können jetzt in die verdiente Pause gehen, denn bei der Vergabe des deutschen Meistertitels spielen sie keine Rolle. „Es war für uns schon wichtig, dass wir uns bei einem so gut besetzten Turnier nochmals zeigen und beweisen, dass wir es draufhaben. Beim Ibot zu gewinnen ist immer eine tolle Sache und nach sechs Jahren waren wir auch mal wieder dran“, so Ulf Lindner.

Bei der weiblichen A-Jugend war das Endspiel erst vier Minuten vor Schluss entschieden. Die HSG Würm-Mitte führte gegen Frisch Auf Göppingen mit 11:7 und brachte den Sieg dann mit 13:10 nach Hause. Über weite Strecken hatten sich beide Clubs eine offene Partie geliefert, doch Göppingens Co-Trainer Harald Beilschmied, der seine Chefin Stefanie Bauer vertrat, brachte es auf den Punkt: „Der Gegner hat einen Tick aggressiver gespielt und hatte auch die bessere Torhüterin zwischen den Pfosten.“ Chiara Steger brachte die Göppinger Angreiferinnen ein ums andere Mal zur Verzweiflung und wehrte einige freie Würfe ab. Beilschmied zeigte sich aber als fairer Verlierer: „Ich gratuliere Würm, denn die Mannschaft war heute das bessere Team.“ Göppingen hatte nur zu Beginn der Partie die Führung inne, musste aber im Lauf des Spiels auch die individuelle Klasse der HSG anerkennen. Insbesondere Katharina Krecken und Simone Padberg wussten im Rückraum und als Torschützinnen der Münchner Vorstädter zu gefallen. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft und den gesamten Turnierverlauf, wir haben am Ende kein einziges Spiel verloren. Für uns war das mit der neuen Mannschaft eine sehr gute Vorbereitung auf die Qualifikation zur Jugend-Bundesliga“, nahm Würm-Trainerin Miriam Wilke viel Positives mit vom Ibot 2019.