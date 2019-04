Bis zu zehn Prozent mehr: Eintrittspreise für Bäder steigen

Zum 1. Mai erhöhen die Stadtwerke Biberach die Eintrittspreise für das Freibad und das Hallensportbad Biberach. Dies teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Notwendig sei die Erhöhung, um die Steigerung der Kosten im Betrieb der Bäder wenigstens zum Teil aufzufangen. Die Preise für das Hallensportbad und das Freibad sind seit zwei Jahren konstant geblieben.

„Die Eintrittsgelder decken nur einen geringen Teil der Betriebskosten“ wird Dietmar Geier, Geschäftsführer der Stadtwerke Biberach zitiert. „Uns ist es jedoch wichtig, auf keinen Fall an Service und Komfort für die Badegäste zu sparen.“ Die Stadtwerke Biberach als Betreiber arbeiteten kontinuierlich daran, das Defizit zu reduzieren.

So steigt der Einzeleintritt für einen Erwachsenen von 4,80 Euro auf 5,30 Euro. Für das Freibad müssen statt 3,10 Euro künftig 3,40 Euro für den Einzeleintritt berappt werden. Auch die Tarife für Jugendliche und Familien steigen:

Günstiger wird der Eintritt für die Badegäste durch den Kauf einer Geldwertkarte. Bei Bezahlung mit einer 40-Euro-Geldwertkarte wird jeder Eintritt um 16,7 Prozent verringert. Wird mit einer Geldwertkarte von 80 Euro bezahlt, ermäßigt sich jeder Einzeleintritt sogar um 23,1 Prozent.

Das heißt, mit einer Geldwertkarte von 80 Euro kostet der Hallenbadbesuch für einen Erwachsenen dann nur noch 4,08 Euro und Jugendliche bzw. Ermäßigte zahlen 3,00 Euro. Der Freibadeintritt für Erwachsene beträgt mit einer Geldwertkarte von 80 Euro noch 2,62 Euro und für Jugendliche bzw. Ermäßigte 1,62 Euro.

Vorteil einer Geldwertkarte nutzen

Inhaber einer Geldwertkarte haben noch weitere Vorteile: Sie können das Hallensportbad und das Freibad besuchen, ohne vorher den Verkaufsautomaten benutzen zu müssen. Die Geldwertkarte wird einfach an den Eingangs- und den Ausgangsautomaten (jeweils am Drehkreuz) gehalten und der Badegast kann das Bad betreten oder verlassen.

Das Biberacher Freibad der Stadtwerke Biberach ist betriebsbereit und öffnet am Mittwoch, 1. Mai, für diese Saison seine Pforten. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 Uhr bis 19 bzw. 20 Uhr; für Frühbader werktags von 7 bis 8 Uhr. Ist das Freibad offen, wird die Fahne gehisst.

Außerdem bieten die Stadtwerke wieder die Möglichkeit, auf der Startseite der Homepage direkt unter dem Punkt „Aktuell“ zu sehen, ob das Freibad geöffnet oder geschlossen hat. Im Zweifelsfall erhalten die Badegäste auch telefonisch Informationen unter der Nummer 07351/ 52997-446. Für das leibliche Wohl der Freibadgäste sorgt Manuela Lingenhöle.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke sind bereits in den Planungen für einen Aktionstag im Freibad, der am 7. Juli unter dem Motto „Spiel und Spaß“ stattfindet. An diesem Tag wird ein unterhaltsames Mitmachangebot für die ganze Familie angeboten. Für Freitag, den 2. August, ist ein Open-Air-Kino auf dem Freibadgelände geplant. An diesem Abend wird der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ gezeigt.

