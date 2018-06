Bis 2021 gibt es keine Ü25-Party in der Stadthalle

Die Veranstaltungsreihe „Ü25 – die Cultfete“ gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren in Biberach. Besonders beliebt war die Party immer in der Stadthalle, sie lockte meist um die 1000 Besucher an. Doch damit soll – zumindest bis ins Jahr 2021 – Schluss sein. Die Veranstalter von Big-Boss-Events haben von der Stadtverwaltung keinen Termin bekommen. Grund sind die Bauarbeiten in der Biberacher Stadthalle, die im März begonnen haben.

„Wir sind schon enttäuscht“, sagt Manuel Scheurer von Big-Boss-Events. „Es gab viele Gespräche mit dem Kulturamt und wir haben gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden. Irgendwie haben wir das Gefühl, die Stadt will die Party nicht mehr.“ Denn trotz der Baumaßnahmen finden andere Veranstaltungen in der Stadthalle statt. „Wir können das wirklich nicht so ganz nachvollziehen“, sagt auch Daniel Haller von Big-Boss-Events. „Wir wären schon mit einem Termin im Jahr zufrieden.“

Das ist laut Andrea Appel, Pressesprecherin der Stadt, jetzt nicht mehr möglich. „Weil die Stadthalle generell gut gebucht ist – wir wickeln dort rund 450 Veranstaltungen im Jahr ab – und der Herbst 2019 schon lange ausgebucht ist, ist es realistisch, dass vor Januar 2021 vermutlich keine Ü25-Party in der Stadthalle möglich ist.“

Warum dann andere Veranstaltungen stattfinden können? „Entscheidend für den Veranstalter ist ein Raucherbereich. Dieser kann in der Stadthalle nur auf der Terrasse vor dem Restaurant Weißer Turm eingerichtet werden, die aufgrund der Bauarbeiten aber nicht zugänglich ist.“ Dieser Sachverhalt sei mit den Veranstaltern besprochen worden. „Das war ein K.-o.-Kriterium für sie“, sagt Andrea Appel. Das bestätigt auch Daniel Haller: „Natürlich brauchen wir einen Raucherbereich. Wir hätten bestimmt eine Lösung gefunden, wenn die Stadt das gewollt hätte.“ So konnten zum Beispiel bei früheren Auflagen der Party ein Raum innerhalb der Stadthalle als Raucherbereich genutzt werden. Das ist laut Andrea Appel nicht möglich, dazu müsste eine Be- und Entlüftungsanlage in den Raum eingebaut werden.

Ausweichen in die Gigelberghalle

„Es liegt nicht nur an uns“, sagt die Pressesprecherin der Stadt. „Wir konnten uns mit den Veranstaltern nicht auf die Rahmenbedingungen einigen, und dann waren sie auch mitunter zu spät dran mit ihrer Anfrage.“ Ausweichen könnten die Veranstalter in die Gigelberghalle, das hat die Stadt ihnen angeboten. Dies bestätigt auch Manuel Scheurer, zwei Termine für 2019 wurden bereits geblockt. „Das ist okay und die Stadt versucht, uns entgegenzukommen“, sagt er. „Aber Fakt ist, die Ü25-Party gehört einfach in die Stadthalle. So wie es immer war.“ Diese Rückmeldung kommt auch von den Leuten aus Biberach und Umgebung: „Wir bekommen so viele Anfrage, warum die Partys nicht mehr in der Stadthalle sind. Die sind dort einfach richtig gut angekommen.“

Als Manuel Scheurer und Daniel Haller die Plattform Big-Boss-Events 2013 gründeten, hatten sie ein Ziel: Sie wollten Biberach mit Partys beleben und den jungen Menschen etwas bieten. „Deshalb haben wir auch vor zwei Jahren die Veranstaltungsreihe „Ü25“ übernommen, sonst würde es die heute vielleicht nicht mehr geben“, sagt Scheurer. Das Konzept sieht vor, mindestens einmal im Jahr eine Ü25-Cultfete zu veranstalten und zusätzlich eine Ü25-live-Party, die dann in der Gigelberghalle mit Liveact stattfinden soll.

Erst im April hätte die „Cultfete“ in der Stadthalle stattfinden sollen. Mündlich zugesagt hatte die Stadt den Termin bereits. „Dieser musste bedingt durch die Baustelle leider abgesagt werden“, sagt Andrea Appel. „Es ist nicht so, dass wir die Party nicht wollen, wir wissen, dass die gut ankommt. Aber die einzige Lösung, die wir sehen, sind Termine in der Gigelberghalle.“ Wobei man sich da jetzt auch ranhalten müsse. Ein weiteres Problem, das dazukommt, ist der große Aufwand, der für die Ü25-Party notwendig ist: „Wir müssen die Stadthalle dafür drei Tage freihalten“, so die Pressesprecherin. „Mit Aufbau und Putzen danach ist das nötig.“ Auch hier haben die beiden Veranstalter versucht, der Stadt entgegenzukommen: „Wir haben ein Reinigungskonzept ausgearbeitet, das hat aber auch nichts gebracht“, sagt Daniel Haller.

Die aktuellen Baumaßnahmen in der Stadthalle, bei denen unter anderem die Barrierefreiheit hergestellt wird, dauern voraussichtlich noch bis Sommer 2019. Danach geht es mit dem Umbau der Beleuchtung weiter. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann im Jahr 2021 wieder eine Ü25-Party in der Biberacher Stadthalle.