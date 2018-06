Birkenmaier trifft im Spitzenspiel auf Weidel

In der zweiten Hälfte der vierten Runde der Biberacher Schach-Stadtmeisterschaft kommt es zum Duell der beiden Oberligaspieler Rainer Birkenmaier und Albrecht Weidel (Freitag, ab 19.30 Uhr im TG-Vereinsheim). Beide sind bislang noch ohne Verlustpunkt.

In der ersten Hälfte der zweigeteilten vierten Runde der Stadtmeisterschaft hat Titelverteidiger Holger Namyslo mit einem schnellen Sieg das Führungsduo Rainer Birkenmaier und Albrecht Weidel unter Druck gesetzt. Im Duell der beiden Führenden wird sich nun zeigen, wer die beste Antwort auf die Kampfansage von Namyslo haben wird. Außerdem hat David Hirner die Chance, sich einen großen Vorteil beim Anfängerpreis zu verschaffen.

Bei der vergangenen Stadtmeisterschaft hatte Überraschungsmann Richard Maucher (Obersulmetingen) Seriensieger Holger Namyslo an den Rand einer Niederlage gebracht. Dieses Mal ließ der Routinier keine Zweifel aufkommen und gewann gegen Maucher schnell und deutlich. Damit hat er vorübergehend die Spitze übernommen und kann sich in Ruhe ansehen, wie sich Birkenmaier und Weidel im direkten Vergleich schlagen werden. In einem weiteren Verfolgerduell opferte Joachim Rothmund mehrere Bauern, um schließlich mit zwei Türmen gegen Philipp Müller (Weingarten) auf Matt spielen zu können. Müller unterschätzte diesen Angriff in einer spannenden Partie völlig und verlor in der Tabelle damit an Boden. Auch Youngster Felix Funk musste einen Dämpfer hinnehmen, gewann Herbert Haberbosch doch sicher gegen ihn.

Beim Anfängerpreis hat David Hirner nun die Chance, sich einen deutlichen Vorteil zu verschaffen. Seine Konkurrenten Jonathan Engert und Benedikt Pfeifer wurden von Andreas Ege und Herbert Körner sicher dominiert. Nachwuchsmann Hirner hat mit Reinhard Zielke aber auch keine leichte Aufgabe vor sich und wird sein ganzes Können punktgenau abrufen müssen, wenn er in dem Match bestehen will. Altmeister Hans-Peter Dietrich (Odenheim/Laupheim) und der amtierende Seniorenmeister Reinhard Schätzle müssen zudem untereinander ausmachen, wer Walter Scherer in der Seniorenwertung auf den Fersen bleiben kann.

Die verbleibenden Partien der vierten Runde: Weidel – Birkenmaier, König – Dollinger, Zyadah – Heiler, Dietrich – Schätzle, Kreß – Schädler, Hirner – Zielke.