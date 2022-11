Birkenmaier führt beim Vereinsturnier der TG Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Runde zwei des Vereinsturniers der TG Biberach musste Topfavorit Rainer Birkenmaier im Spitzenspiel gegen Felix Funk lange kämpfen und sehr umsichtig spielen. Funk hatte sich exzellent vorbereitet und lieferte sich mit Birkenmaier erst eine Theorieschlacht. Als Funk dann jedoch etwas von der Hauptvariante abwich, kam er prompt unter Druck und entschied sich, eine Qualität (d.h. Turm gegen Leichtfigur) zu opfern, um größeres Unheil zu vermeiden. Trotz des Qualitätsvorteils tat sich Birkenmaier anschließend noch schwer, die Stellung von Funk zu knacken. Mit viel Umsicht brachte er seinen Turm schließlich doch zur Entfaltung und gewann letztlich sicher.

Sehr lange kämpfen musste zudem Frank Zessin gegen einen erbittert verteidigenden Xaver Dworschak. Nachdem Zessin in einer ausgeglichenen Partie erst zahlreiche Drohungen pariert hatte, gelang es ihm, gekonnt eine Figur zu erobern. Damit war der Weg zum Sieg frei. Bis ins Endspiel hielt zudem Wolfgang Wohlgemuth trotz eines Minusbauern gegen Erik Hobson stand. Dank einer feinen Endspielleistung trug der junge Hobson jedoch trotzdem einen verdienten Sieg davon. Wesentlich weniger Probleme hatte Luzia Sander, die mit scharfem Figurenspiel die Stellung von Benedikt Pfeifer schnell zerstörte und mit schönem Mattangriff zügig gewann. Friedlich trennten sich hingegen Luca Sörgel und Jonathan Engert. Allerdings hatte sich Underdog Sörgel zwischenzeitlich deutliche Vorteile verschafft gehabt und durfte überraschend am Sieg schnuppern, ehe Engert seine Stellung doch noch konsolidieren konnte.

Mit zwei von zwei Punkten führt Birkenmaier derzeit allein die Tabelle an. Dahinter folgen punktgleich Sander. Zessin, Hobson und Engert (je 1,5/2). In der dritten Runde muß sich Birkenmaier nun gegen den jungen Wilden Hobson beweisen, während Funk versuchen wird, gegen Dworschak Anschluß an die Spitze zu halten. Die Paarungen lauten im Einzelnen: Hobson – Birkenmaier, Funk - Dworschak, Engert – Wohlgemuth, Sander – Sörgel und Zessin - Pfeifer.