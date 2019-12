Birkenhard jetzt souveräner Spitzenreiter

Von Schwäbische Zeitung

Ein oder mehrere bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag eine Betonwand vor dem Haupteingang eines Lebensmittelmarktes in der Vier-Häuser-Straße in Schramberg mit einem offen antisemitischen Schriftzug beschmiert. Das meldet die Polizei.

Zwei Mal am gleichen Ort Mit einem schwarzen Filzstift war die Parole „Kauft nicht bei Juden ihr Assis!“ aufgschrieben worden. Der offenbar identische Text war bereits in der Nacht vom 12. auf den 13.