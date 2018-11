Birkendorfer Straße erhält Schutzstreifen

In der Birkendorfer Straße soll ein Schutzstreifen für Radfahrer in Fahrtrichtung Norden angelegt werden. Damit soll die Sicherheit der Fahrradfahrer erhöht werden. Die Radler, die in Richtung Süden unterwegs sind, nutzen weiterhin den bestehenden Radweg. Das hat der Bauausschuss des Gemeinderats beschlossen. Die Birkendorfer Straße als Fahrradstraße auszuweisen, wie von Grünen-Stadträtin Silvia Sonntag vor einigen Wochen angeregt, ist rechtlich nicht möglich.

Die Birkendorfer Straße ist eine wichtige Verbindung für Mitarbeiter von Boehringer Ingelheim, die dort zum Werkstor Mitte gelangen. Radfahrer nutzen derzeit einen separaten Fahrradweg an der westlichen Fahrbahnseite im Begegnungsverkehr. Für eine Nutzung in beide Fahrtrichtungen ist dieser Weg aber zu schmal. Für eine Verbreiterung müssten die Bäume entlang der Straße gefällt werden, was nicht gewollt ist.

Die Stadtverwaltung hatte deshalb vor einigen Wochen vorgeschlagen, für die Radler, die in nördliche Richtung fahren, an der Ostseite der Straße einen Schutzstreifen anzulegen. Dieser ist Teil der Fahrbahn, darf von Kraftfahrzeugen aber nur im Bedarfsfall überfahren werden. Außerdem ist dort das Parken verboten. Der Bauausschuss wollte dieser Lösung aber zunächst nicht zustimmen, sondern bat die Verwaltung unter anderem auch, die Umwandlung der Straße in eine Fahrradstraße zu prüfen. Das hat die Verwaltung nun getan. Ergebnis: Mit täglich etwa 3600 Fahrzeugen, darunter etwa 1000 Fahrrädern, erfüllt die Birkendorfer Straße nicht die verkehrsrechtlichen Voraussetzungen für eine Fahrradstraße. Außerdem nutze der Stadtbus die Straße zum Teil im Viertelstundentakt.

Die Stadtverwaltung kehrte in der Sitzung am Montag deshalb wieder zu ihrem bisherigen Vorschlag zurück, einen Schutzstreifen anzulegen. Parkplätze vor einem Blumengeschäft, die dadurch wegfallen, werden durch drei Kurzzeitparkplätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Höhe Starenweg) ersetzt.

„Wir hätten es am liebsten bei der bestehenden Situation belassen, akzeptieren aber auch die neue Lösung, weil sie gut und zumutbar ist“, sagte Stadtrat Hubert Hagel (CDU). Sie hoffe, dass der Schutzstreifen auf Akzeptanz stoße und die Autos künftiger etwas langsamer fahren, sagte Flavia Gutermann (Freie Wähler). Sie hätte zwar lieber eine Fahrradstraße gehabt, „aber der Schutzstreifen ist immerhin besser als der Begegnungsverkehr“, sagte Silvia Sonntag (Grüne). Auch von der FDP kam Zustimmung.

Enthaltungen gab es von den drei SPD-Stadträten. Man zweifele, ob die Sicherheit auf dem Schutzstreifen für Radfahrer wirklich gegeben sei, sagte Lutz Keil.