Biotechnologie-Forum startet wieder

Nach längerer Pause gibt es wieder das Biotechnologie-Forum Biberach, ein Netzwerk von Personalverantwortlichen und Pädagogen aus Industrie, Hochschule und Gymnasien der Region, die alle – ob sie es mit Schülern, Auszubildenden, Praktikanten oder Studenten zu tun haben – ein gemeinsames Anliegen verfolgen: jungen Menschen die Welt der Molekularbiologie und Biotechnologie zu erschließen und qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen und auszubilden.

Nach einer längeren Pause erfolgte der Neustart für die 20 Vertreter aus der Industrie (Boehringer Ingelheim, Rentschler Biotechnologie, Labor Dr. Merk), der Hochschule Biberach sowie der allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien der Region mit einem Treffen. Ingrid Rapp, Geschäftsführerin Labor Dr. Merk & Kollegen, referierte zu „Ebola – eine latente Gefahr? Eine Betrachtung aus wissenschaftlicher Sicht“. Bereits die lebhafte Diskussion machte deutlich, dass das Forum mit solchen Programmpunkten sinnvolle Angebote machen kann.

Professorin Sybille Ebert von der Fakultät Biotechnologie der Hochschule Biberach übernimmt nun die Gesamtkoordination des Forums. Ins Leben gerufen hatten es 2008 der damalige Schulleiter des Wieland-Gymnasiums, Hanno Wulz, zusammen mit Wolfgang Carius, damals Geschäftsführer bei Boehringer Ingelheim, und Jürgen Hannemann, dem Dekan der Fakultät Biotechnologie der Hochschule Biberach. Unterstützt wird Sybille Ebert von Sandra Junginger (Wieland-Gymnasium) und Thorsten Lehmann (Leiter „Vocational Training“ bei Boehringer Ingelheim).

Kontakte leider eher selten

Die Notwendigkeit für regelmäßige Treffen begründete Wulz bei der Übergabe der Koordinatorenfunktion damit, dass gegenseitige Kontakte, die einen Überblick über das gesamte Gebiet der Biotechnologie ermöglichen könnten, leider eher selten sind.

Hervorgehoben wurde bei der Klärung der Erwartungen an das Biotechnologie-Forum die gegenseitige Information über Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Region. Außerdem sind der Austausch über die Inhalte der Studiengänge an der Hochschule und die Ausbildungsgänge in der Industrie mit Besuch der Ausbildungsstätten wichtig. Ebenso wurden auch die „Horizonterweiterung“ durch Expertenvorträge sowie Gespräche über Berufsperspektiven in der Industrie thematisiert.