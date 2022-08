Bio-Musterregion zieht positive Zwischenbilanz

Vor einem Jahr hat das landesweite Projekt „Bio in der Gemeinschaftsverpflegung in Bio-Musterregionen“ in den Landkreisen Biberach und Ravensburg gestartet. Sechs Einrichtungen aus den drei verschiedenen Lebenswelten Education, Business und Care haben sich auf den Weg gemacht, in ihren Einrichtungen mehr Bio-Lebensmittel anzubieten. Nun ziehen die Verantwortlichen eine positive Zwischenbilanz, wie es im Schreiben des Landratsamts heißt.

Aus den Landkreisen Biberach und Ravensburg nehmen das Kreisberufsschulzentrum sowie das Christliche Jugenddorfwerk (CJ) im Zimmerer-Ausbildungszentrum Biberach, die Liebherr-Kantine Kirchdorf, die St. Elisabeth-Stiftung Heggbach, die Stiftung KBZO Weingarten und die Neulandküche der Zieglerschen Wilhemsdorf am Projekt teil.

Ziel des Projekts ist es, mit der Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)- und der Bio-Zertifizierung nicht nur die Qualität der Mahlzeiten in der Gemeinschaftsverpflegung zu verbessern, sondern auch gleichzeitig die Nachfrage nach regionalen Bio-Produkten zu steigern. So soll der Einsatz von Bio-Lebensmitteln – insbesondere aus regionalem Anbau – in den teilnehmenden Einrichtungen und Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung auf mindestens 30 Prozent erhöht werden.

Neben Coachings zu Themen wie Nachhaltigkeit, Kommunikation, Lebensmittelverschwendung, Umsetzung der DGE-Qualitätsstandards und Frischküche fanden auch Vernetzungsveranstaltung für die Betriebe und Einrichtungen aus allen Bio-Musterregionen statt. Die Projektteilnehmer fanden sich zudem zu einem Treffen mit Erzeugern, Verarbeitern und Händlern aus der Region zusammen, um dabei gemeinsam neue Lieferbeziehungen und Bezugsmöglichkeiten von bio-regionalen Lebensmitteln zu besprechen.

Erste Erfolge konnten beispielsweise schon durch den Aufbau von Lieferstrukturen im Bereich der Eierproduktion, durch die Ganztierverwertung von Rindern und die geplante Teilumstellung eines Verarbeitungsbetriebs auf Bio verzeichnet werden. Außerdem beabsichtigen zwei regionale Großhändler für Außer-Haus-Verpflegung und Gastronomie, ihr Angebot um regionale Bio-Produkte zu erweitern. Zwischen den Küchenleitungen aus den beiden Bio-Musterregionen werden zusätzlich gemeinsame Bezugsmöglichkeiten und Abnahmemengen koordiniert.

Die beiden Regionalmanagerinnen Hilde Straub (Biberach) und Katharina Eckel (Ravensburg) erstellten im Rahmen des Projekts zudem einen Bio-Einkaufsführer für die Außer-Haus-Verpflegung. Der Einkaufsführer ist auf der Homepage abrufbar und soll weiteren Einrichtungen und Betrieben den Einstieg in die Verarbeitung von Bio-Lebensmitteln erleichtern. Unterstützung beim Aufbau der Wertschöpfungsketten für regionale Bioprodukte erhielten die beiden Regionalmanagerinnen durch Johannes Ell-Schnurr, den externen Berater des Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR). Mit ihm zusammen wurden die Maßnahmen zur Unterstützung der beteiligten Einrichtungen bei der Beschaffung von (regionalen) Bio-Produkten abgesprochen und organisiert.

Bis jetzt haben die Stiftung KBZO, das CJD und die Liebherr-Kantine die DGE-Zertifizierung erfolgreich erreicht. Die Küche des KBZO und die Liebherr-Kantine haben zudem bereits die Bio-Zertifizierung in der Tasche. In diesen Tagen stehen bei den anderen Projektbeteiligten weitere Audits und Besuche durch die Kontrollstellen an, sodass bis zum Ende des Projekts im Oktober möglichst alle Einrichtungen und Betriebe beide Zertifizierungen erreicht haben.