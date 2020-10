Bio-Musterregion Biberach beteiligt sich an Öko-Aktionswochen

Gemeinsam mit den Verbänden ökologischen Landbaus Baden-Württemberg und mit Unterstützung des Landesministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz organisiert die Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau Baden-Württemberg (AÖL) die „Öko-Aktionswochen Baden-Württemberg 2020“. Daran beteiligt sich auch die Bio-Musterregion Biberach. Im Mittelpunkt der Öko-Aktionswochen steht die Erzeugung biologischer Lebensmittel in Verbindung mit regionaler Wertschöpfung.

Eine bunte Mischung aus Führungen, Workshops und Verkostungen macht die Vielfalt der Bio-Produkte in und aus Baden-Württemberg erlebbar und zeigt, wie regionale Wertschöpfungsketten eine stabile, nachhaltige und gesunde Versorgung vor Ort sicherstellen – bei gleichzeitig kurzen Transportwegen. Dafür geben Bio-Erzeuger und Akteure aus Verarbeitung, Handel und Gastronomie sowie viele weitere Partner des Ökolandbaus interessante Einblicke in die ökologische Arbeitsweise.

Die Bio-Musterregion Biberach beteiligt sich mit verschiedenen Veranstaltungen an den Öko-Aktionswochen. Kürzlich konnten interessierte Verbraucher bei Felix Miller in Steinhausen hinter die Kulissen schauen. Der junge Landwirt spezialisiert sich auf dem in fünfter Generation geführten Hof auf den Anbau von Sonderkulturen. Dabei sind herkömmliche Obst- und Gemüsearten genauso zu finden wie Aprikosen, Pfirsiche, Tafeltrauben und exotische Beeren. Bei der Führung konnten reife Arten probiert werden.

Die nächsten Veranstaltungen im Landkreis Biberach:

Rund um die Ziegen – von der Fütterung bis zum Käse am Samstag, 3., und Samstag, 10. Oktober 2020, jeweils ab 10 Uhr bei Familie Makary in Kirchdorf-Unteropfingen. Bei einem Hofrundgang geht es vom Stall über die Milch bis in die neue Käserei. Besucher erfahren mehr über die Familie und die Arbeit mit den Ziegen. Im Anschluss darf der Bio-Käse aus der Hofkäserei gekostet werden. Teilnehmerbeitrag pro Person: fünf Euro; Anmeldung bei Thomas Makary, Telefon 0163/6854014 (gerne WhatsApp) oder E-Mail makary-ziegen@gmx.de

Führung auf dem Wendelhof am Samstag, 10. Oktober, ab 13.30 Uhr. Mit Landwirt Norbert Huchler geht es auf eine unterhaltsame und lehrreiche Entdeckungstour durch die Biolandwirtschaft. Man erfährt Interessantes zum Weltagrarbericht und dem Rückgang der Biodiversität. Weitere Themen sind unter anderem Agroforst, ganzheitliches Weidemanagement, Humusaufbau und Probleme in der Bio-Milchviehhaltung. Teilnehmerbeitrag pro Person: acht Euro. Anmeldung bei Carola Brumm, Bio-Musterregion Biberach, Telefon 07351/52-6709 oder E-Mail biomusterregion@biberach.de

Weitere Informationen gibt es auf www.öko-aktionswochen-bw.de. Aufgrund der aktuellen Situation können alle Veranstaltungen nur nach vorheriger Anmeldung besucht werden.