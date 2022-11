Bildvortrag über Reisen ins kleinste Land Zentralasiens

Der Deutsche Alpenverein, Sektion Biberach, veranstaltet am Dienstag, 6. Dezember, einen Vortrag im TG-Heim an der Adenauerallee. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Weltenbummler Matthias Effinger wird von seinen Reisen in eine der letzten noch nahezu unberührten Naturlandschaften dieser Welt berichten. Mehrmals bereiste er Tadschikistan, das kleinste Land Zentralasiens. Mit Lastpferden war er in dessen unvergleichlichen Landschaften unterwegs und erlebte eine spektakuläre Szenerie, mit einem wüstenhaften Hochplateau, mit Flusstälern grün wie Oasen, mit wilden, gewaltigen, Schluchten, schroffen Bergen mit über 7500 Meter hohen Gipfeln, sowie große Bergseen. Seine Reisen brachten aber auch hautnahe Einblicke in das landestypische Leben. Bei herzlichen Begegnungen erfuhr Effinger die Gastfreundschaft der nomadischen Kirgisen in ihren Sommerlagern auf dem Dach der Welt.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Gäste und Nicht-Alpenverein Mitglieder sind willkommen. Das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen.