„Bildungseinrichtungen müssen Spagat zwischen Offenheit und Datensicherheit schaffen“

Zunehmende Digitalisierung und das Thema Sicherheit von Daten sind untrennbar miteinander verbunden. An der Hochschule Biberach wurde nun die Stelle einer Beauftragten für Digitalisierung und Informationssicherheit geschaffen. Frauke Jauch hat den Auftrag, sinnvolle Strukturen zu schaffen, die für die IT ebenso geeignet sind wie für eine Abteilung oder einen Studiengang. Im Interview sie, was das für eine Bildungseinrichtung bedeutet – und was jeder Einzelne in Sachen Datensicherheit beachten sollte.

Frau Jauch, die aktuelle Pandemie hat weltweit einen Digitalisierungsschub ausgelöst. In nahezu allen Lebensbereichen werden wir mehr denn je mit digitalen Anwendungen konfrontiert. Wie wirkt sich diese Entwicklung auf Ihre Arbeit aus?

Manchmal könnte man tatsächlich den Eindruck gewinnen: nichts mehr läuft ohne IT-Infrastruktur. Und wenn es noch etwas ohne gibt, soll dies möglichst schnell geändert werden. Dies hat zur Folge, dass die Arbeit immer diverser wird. Als besondere Schwierigkeit stellt der sich sehr schnell entwickelnde Bereich der IT dar. Dies kann es für traditionellere Bereiche schwer machen, Schritt zu halten. Die Durchdringung zahlreicher Lebensbereiche der Menschen mit digitalen Anwendungen führt auch dazu, dass immer mehr Regelungen und Gesetze zum Beispiel zum Datenschutz und zur Informationssicherheit entstehen (müssen).

Informationen sollen sicher übertragen werden. Gilt dies nur für digitale Daten?

Nein, im Grunde ist Informationssicherheit kein neues Thema. Sie schließen Ihre Haustür ab, wenn Sie das Haus verlassen und Kontoauszüge werden Sie vermutlich nicht im öffentlichen Mülleimer im Park entsorgen. In der analogen Welt achten wir in der Regel intuitiv darauf, unsere Informationen zu schützen. Denn wenn Informationen in falsche Hände geraten, kann dies viel Schaden anrichten. Die Schwierigkeit bei der Übertragung digitaler Daten im Vergleich zu analoger Information liegt darin, dass es für Laien viel schwieriger ist, diese zu sichern und für Profis viel einfacher, diese unbemerkt zu kopieren und zu stehlen.

Wie können Nutzer dafür Sorge tragen, dass Informationen sicher sind?

Hier ist zwischen der Speicherung und der Übertragung von Daten zu unterscheiden. Für die sichere Speicherung eignet sich Hardware, die nur zu diesem Zweck vorgesehen ist, alsozum Beispiel eine externe Festplatte. So lange diese an keinen Rechner angeschlossen ist, kann keiner darauf zugreifen und die Daten sind sicher. Vor physischer Einwirkung sollte man sich natürlich trotzdem in Acht nehmen. Eine verschüttete Kaffeetasse mag keine Festplatte und kein USB-Stick besonders gern.

Und für die sichere Übertragung von Daten?

Ein erster Schritt ist hier immer ein sicheres Passwort, welches nicht notiert und nicht weitergegeben werden darf. Und aufgepasst, wenn Sie per E-Mail dazu aufgerufen werden, Anmelde- oder Kontodaten irgendwo einzutippen. Kein seriöses Unternehmen würde jemals so vorgehen. In der Regel handelt es sich um Betrüger, die versuchen die Log-In-Daten zu stehlen, um so auf die Informationen in Rechnern und Accounts zu gelangen.

Welche besonderen Anforderungen stellen sich an eine Bildungseinrichtung wie die HBC?

Bildung und wissenschaftliche Erkenntnisse sollten, so finde ich, gerade in einer Wissensgesellschaft möglichst frei zugänglich und verfügbar sein. Leider haben jedoch nicht alle „Besucher“ immer gute Absichten und der Spruch „Data is the new Oil“ gilt auch bei uns an der Hochschule, vor allem in der Wissenschaft. Es ist daher wichtig Systeme zu schützen, so dass internes Wissen nicht in falsche Hände gerät. Trotzdem bleibt dieser Spagat zwischen Offenheit und Transparenz sowie Schutz und Sicherheit eine besondere Herausforderung, welche es im Unternehmenskontext in dieser Form nicht gibt.

Ihre Funktion wurde neu geschaffen. Wie gehen Sie beim Aufbau der notwendigen Strukturen vor?

Mein Start fand leider auch unter erschwerten Corona-Bedingungen statt, persönliches Kennenlernen war und ist schwierig. Ich versuche nun durch die Einarbeitung in Projekte von der inhaltlichen Seite die Anforderungen und Bedürfnisse zu erarbeiten. Diese verbinde ich mit dem Wissen und meiner Erfahrung aus früheren Aufgaben und Positionen. Unabhängig von der Situation, muss man sich jedoch immer vor Augen halten, dass auch die Schaffung von Strukturen in der heutigen Zeit keine einmalige Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher Prozess ist.

Können Sie zwei Projekte nennen, an denen Sie aktuell arbeiten?

Das wichtigste Thema ist die Konzeptentwicklung zur Schaffung einer Struktur für Informationssicherheit und Digitalisierung. Ein sehr großes Projekt ist die Einführung der e-Beschaffung/e-Rechnung. Ziel ist es, die Beschaffungs- und Rechnungsprozesse komplett papierfrei zu gestalten. Das Projekt ist sehr umfassend, da sehr viele Stellen intern betroffen sind und Systeme unterschiedlicher Stellen in- als auch extern reibungslos zusammenarbeiten müssen.

Welche Fähigkeit ist für eine solche Schnittstellenposition wichtig?

In meiner Position bin ich Mittlerin zwischen den zwei Welten der Fach- und IT-Seite und versuche die Interessen unterschiedlicher Gruppen, die sich teilweise konträr gegenüberstehen, miteinander zu vereinen. Hierfür darf man Konflikten nicht aus dem Weg gehen, sondern muss versuchen, Lösungswege zu entwickeln. Gern würde ich die Wünsche eines jeden erfüllen, aber das ist leider selten möglich. Es hilft Transparenz herzustellen, was Entscheidungen betrifft. Hierfür dienen Konzepte, die klare Regeln und Parametern der Entscheidungsfindung beinhalten.

Sie wurden in dem Jahr geboren, in dem George Orwell seinen Film 1984 herausbrachte. Ein Meisterwerk über die totale (staatliche) Überwachung...

Vielleicht ist mein Geburtsjahr ja einer der Gründe, warum ich mich für eine Ringvorlesung zum Thema Digitale Transformation einsetze. In dieser soll aufgezeigt werden, wie Entwicklungen der Informationstechnologie, von Social Media bis zur Künstlichen Intelligenz unsere Gesellschaft beeinflussen und verändern. An den Vorträgen sollen nicht nur Hochschulmitglieder, sondern auch externe Besucher teilnehmen können.

Mit diesem Trick erstellt man einfach ein Passwort

Wie erstellt man ein sicheres Passwort, das man sich auch noch gut merken kann? Frauke Jauch, Beauftragte für Digitalisiserung und Informationssicherheit, empfiehlt diesen Trick: Einen Satz, den man sich gut merken kann, suchen und abkürzen. Zum Beispiel:

Ein Mal im Jahr habe ich Geburtstag und bekomme Geschenke! Passwort: 1*iJhiG&bG!

Jedes Wochenende gönne ich mir 2 Glas Wein! Passwort: JWgim2GW!

Hochzeitstag am 8. August! #Liebe Passwort: Ha8.A!#L