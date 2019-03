Bilderserie zeigt Wandel von Sankt Martin

Die Bilder des Fotografen Frank Mosthof erzählen eine besondere Geschichte: Seine Schnappschüsse machen es nämlich möglich, den Weg der Sanierung der Stadtpfarrkirche aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachten zu können. Oberbürgermeister Norbert Zeidler hat die Ausstellung am Freitagabend eröffnet.

Durch die Linse hat Mosthof jeden Schritt der Sanierung verfolgt, mit einem Kameraklicken dokumentiert und anschließend auf Papier gebannt. Seine Bilder hängen nun im Rathausfoyer aus. Jede Veränderung hat Mosthof dokumentiert – so kann der Fotograf zeigen, wie aus einer staubigen, chaotischen Baustelle in einem mühsamen und langwierigen Arbeitsprozess wieder eine Kirche wurde, in der Gottesdienste abgehalten werden können.

Zwei Jahre widmete sich Mosthof diesem Fotoprojekt. Durch die Arbeit daran wurde Mosthof Zeuge davon, wie Teile der Stadtpfarrkirche vorerst in Schutt und Asche gelegt werden mussten, um anschließend in neuem Glanz erstrahlen zu können.

Natürlich wollte der Fotograf es nicht verpassen, wenn in der Kirche Veränderungen vonstattengingen. Dass es ganz und gar nicht einfach war, jeden Schritt der Sanierung fotografisch festzuhalten, erzählte Mosthof seinem Publikum bei der Eröffnung seiner Ausstellung am Freitag.

„Ein großes Lob geht an meine Frau“, sagte er. Um sein Fotoprojekt erfolgreich fertigstellen zu können, waren unter anderem die helfenden Hände seiner Frau unverzichtbar. „Zwei bis dreimal die Woche ist sie an der Kirche vorbeigegangen und hat durch die Gucklöcher geschaut“, erzählte Mosthof den Anwesenden im Rathausfoyer. Durch die Hilfe seiner Frau war Mosthof stets bestens darüber informiert, wenn die Baustelle wieder ein wenig anders aussah.

Als aus der riesigen Baustelle nach einer ganzen Weile vergangenen Dezember endlich wieder eine schöne Kirche wurde, muss wohl auch OB Zeidler ein Stein vom Herzen gefallen sein. Bei seiner Rede machte er deutlich: Es freue ihn, dass die Stadt der Hauptsponsor war und die Sanierung der Stadtpfarrkirche ermöglichen konnte. Denn für den Oberbürgermeister ist die Stadtpfarrkirche eine besondere Sehenswürdigkeit und ein Highlight, welches die Stadt Biberach zu bieten habe.