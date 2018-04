Bilderbuchkino zeigt Janosch

Die Stadtbücherei zeigt am Donnerstag, 26. April, von 16 bis 17 Uhr in der Lernwerkstatt das Bilderbuchkino „Post für den Tiger“ nach dem Bilderbuch von Janosch. Dabei werden die Bilder des Bilderbuchs groß an die Leinwand projiziert und die Geschichte dazu erzählt. Im Anschluss können die Kinder malen oder basteln. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder von vier bis sieben Jahren.

Um Anmeldung unter Telefon 07351/51498 wird gebeten. Einklappen Ausklappen