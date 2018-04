Bilderbuchkino in der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei zeigt am Donnerstag, 26. April, von 14.15 bis 14.45 Uhr in der Lernwerkstatt das Bilderbuchkino „Die Olchis aus Schmuddelfing“ nach dem Bilderbuch von Erhard Dietl. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Olchis sind grün, haben drei Hörner zum Hören, dafür keine Ohren, wohnen auf einer Müllhalde im beschaulichen Ort Schmuddelfing und alle Kinder lieben sie. Wenn die Olchis mal nicht den ganzen Tag rummuffeln und olchigen Spaß haben, gibt es viel zu tun. Die Olchi-Oma muss ganz dringend die Höhle so richtig dreckig machen. Die Olchi-Kinder fliegen mit dem Feuerstuhl umher.

Die Bilder werden an die Leinwand projiziert und die Geschichte dazu erzählt.