Die Biberacher Stadtbücherei zeigt am Donnerstag, 21. April, von 15 bis 15.45 Uhr in der Lernwerkstatt das Bilderbuchkino „Das NEINhorn“ nach dem Bilderbuch von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn.

Im Herzwald kommt ein kleines, „schnickeldischnuckeliges“ Einhorn zur Welt. Aber obwohl alle ganz „lilalieb“ zu ihm sind und es ständig mit gezuckertem Glücksklee füttern, benimmt sich das Tierchen ganz und gar nicht einhornmäßig. Es sagt einfach immer Nein, sodass seine Familie es bald nur noch „NEINhorn“ nennt. Eines Tages bricht das „NEINhorn“ aus seiner Zuckerwattewelt aus. Es trifft einen Waschbären, der nicht zuhören will, einen Hund, dem echt alles schnuppe ist, und eine Prinzessin, die immer Widerworte gibt. Die vier sind ein ziemlich gutes Team. Denn sogar bockig sein macht zusammen viel mehr Spaß!

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Beim Bilderbuchkino werden die Bilder eines Bilderbuches groß an die Leinwand projiziert und die Geschichte dazu erzählt. Die Anmeldung unter Telefon 07351 51 498 oder persönlich in der Stadtbücherei ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.