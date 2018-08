Bilderbuchgeschichten zur Marktzeit

Immer samstags von 10.30 bis 11.30 Uhr lesen die Lesepaten des Vereins Lust auf Lesen Kindern in der Stadtbücherei lustige und spannende Geschichten aus ausgewählten Bilderbüchern vor. Die Vorlesestunde richtet sich an Kinder ab drei Jahren und wird auch in den Sommerferien angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Lesen ist eine Schlüsselkompetenz für den Bildungsweg von Kindern, heißt es in einer Mitteilung der Stadtbücherei. Die Grundlagen dafür werden aber nicht erst in der Grundschule gelegt. Schon jüngere Kinder profitieren vom gemeinsamen Vorlesen und Geschichtenerzählen. Leseförderung wird in der Stadtbücherei großgeschrieben, da die Sprachkompetenz gefördert und der Wortschatz erweitert wird. Mit zahlreichen Veranstaltungen wie den Bilderbuchkinos, dem Lesetreff für Eltern oder den Bilderbuchgeschichten wird ein umfangreiches Programm für jüngere Kinder geboten. Der Büchereiausweis für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist kostenfrei erhältlich.