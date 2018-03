Bilanz: Neues Stadtbuskonzept kommt gut an

Zwar kann Helmut Schilling noch nicht sagen, ob inzwischen mehr Fahrgäste die blauen Busse in Biberach nutzen. Aber der Leiter ÖPNV bei den Stadtwerken Biberach ist sich sicher: das Interesse am neuen Stadtbuskonzept ist vorhanden. Im Interview mit Daniel Häfele erläutert er, wie zufrieden er mit dem neuen Konzept ist und ob er sich einen kostenlosen ÖPNV vorstellen kann.

Herr Schilling, knapp zweieinhalb Monate sind seit der Einführung des neuen Stadtbuskonzepts vergangen. Wie lautet Ihr Fazit?

Wir sind sehr zufrieden. Das neue Stadtbuskonzept war eine riesige Aufgabe für uns – und ist es heute noch. Die Routinen im Hintergrund fehlen, davon merkt der Fahrgast natürlich nichts. Beim Fastenmarkt zum Beispiel mussten wir für einen Tag einen komplett neuen Ersatzfahrplan erstellen. Den „alten“ konnten wir natürlich nicht mehr verwenden. Ein großer Dank gilt hierbei den Kolleginnen und Kollegen für die geleistete Arbeit.

Inwiefern sorgt das neue Konzept für mehr Fahrgäste?

Dazu kann ich leider noch nichts Genaues sagen. Wir machen immer im Herbst eine Vollerhebung, was auch in diesem Jahr der Fall sein wird. Erst dann liegen mir belastbare Zahlen vor. Jedoch gibt es Indikatoren, die zeigen: Ja, es tut sich etwas. Die Erlösentwicklung ist positiv. Zudem haben wir 65 000 Fahrpläne drucken lassen. Jetzt gehen diese zur Neige, wir drucken gerade welche nach. All das zeigt mir: Das Interesse am neuen Nahverkehr in Biberach ist da.

Bei welchen Linien haben Sie nachgebessert?

Bei der Beförderung vom Weißen Bild/Fünf Linden hatten wir sehr volle Busse, weshalb unser Bischof-Sproll-Schulbus jetzt über die Dollinger-Realschule, das Berufsschulzentrum/Erlenweg und das Landratsamt fährt, sodass sich die Fahrgäste besser verteilen können. Darüber hinaus gibt es auch Änderungen bei der Linie 5. Die Gymnasiasten haben nach 15 Uhr den Bus nicht richtig erreicht. Deshalb bedienen wir mit der Linie 5 um 15.07 und 16.07 Uhr jetzt auch die Haltestelle „Landratsamt“.

Bei einigen Fahrgästen war die Verwirrung über den neuen Fahrplan anfangs groß. Hat sich dies mittlerweile gelegt?

Es gab tatsächlich einige Unsicherheiten. Anfangs sind viele auch einmal in die falsche Richtung gefahren. Vorher gab es eine einzige Linie 3 und jetzt – mit dem neuen Nahverkehrskonzept – kommen eben zwei Busse mit dem Zielschild „Linie 3“ am ZOB/Bahnhof an. Ein Bus fährt in Richtung Stadtfriedhof, der andere in Richtung Weißhauptstraße. Hierbei hatten wir viel Beratungsbedarf. Es gab viele Einzelgespräche, Vorträge und Testfahrten mit Fahrgästen. Langsam finden sich die Menschen zurecht. Wichtig ist, nicht nur auf die Nummer der Linie zu achten, sondern auch auf den Namen der Zielhaltestelle.

Apropos ZOB/Bahnhof – nicht alle Busse finden am Haltesteig Platz, manche stehen zu den Stoßzeiten in die Straße hinein ...

Der ZOB/Bahnhof ist in der Tat noch eine Aufgabe, an der wir arbeiten müssen. Die Stadt plant gerade, wie der Bereich anders gestaltet werden kann. Die Problematik ist folgende: Wir möchten, dass die Fahrgäste nicht allzu weit laufen müssen. In der ersten Spur haben wir sechs Steige, der erste ist etwa 30 Meter, alle anderen 20 Meter lang. Der Gelenkbus ist 18 Meter, der normale Bus zwölf Meter lang. Wenn die meisten Steige bereits belegt sind, ist es für die Busfahrer schwierig, in die Haltebuchten hineinzukommen. Man könnte natürlich sagen, dass wir gar keinen bestimmten Steig mehr machen, die Busse einfach hintereinander einfahren, so wie sie am ZOB/Bahnhof ankommen. Dann gäbe es am Bussteig Unsicherheiten, die Fahrgäste müssten unter Umständen rennen, um den richtigen Stadtbus zu erreichen. Einmal fährt die Linie 1 vorne ab, das andere Mal hinten. Das wäre auch nicht optimal, weshalb wir in Kauf nehmen, dass die Busse manchmal in die Straße hineinstehen. Helfen könnte uns auf die Schnelle, wenn in der ersten Busspur keine Autos mehr unberechtigt stehen würden.

Neu eingerichtet wurde die Busbeschleunigung in der Waldseer Straße. Inwiefern hat sich diese bei der Pünktlichkeit bewährt?

Wir sind jetzt pünktlicher als vorher. Trotz Schnee und Glatteis in den vergangenen Wochen haben wir sehr gute Werte erreicht. Das hat zum einen mit der Busbeschleunigung in der Waldseer Straße zu tun, zum anderen mit den Pufferzeiten an den Endhaltestellen. Kommt der Bus zu spät an, kann er zumindest wieder pünktlich abfahren.

Heiß diskutiert wurde zuletzt ein kostenloser ÖPNV. Wie sind die Gedankenspiele dazu in Biberach und wie hoch sind die Fahrgasterlöse?

Es wird in Biberach diskutiert. Wir als Stadtwerke Biberach sind hier die sachlichen Ratgeber, die die Argumente sammeln und für die Entscheidungsträger aufbereiten. Unsere Erlöse für das vergangene Jahr stehen noch nicht fest. Im Jahr 2016 hatten wir im Stadtverkehr netto 1,1 Millionen Euro reine Fahrgelderlöse vereinnahmt. Unabhängig davon werben wir für unseren wirklich sehr attraktiven Stadtbus. Unser Ziel ist, möglichst viele Fahrgäste für den Bus zu begeistern.

Aus welchem Grund steht auf den Zielschildern der Linie 1 „Bereitschaftspolizei“, obwohl es genau genommen doch „Polizeihochschule“ heißen müsste?

(lacht) Hier hinken wir der Zeit noch etwas hinterher. Die Haltestelle heißt ganz offiziell noch „Bereitschaftspolizei“. Jedoch soll es eine Namensänderung geben, entscheiden wird das letztlich die Stadt. Ich denke, die Haltestelle könnte eines Tages den Namen „Hauderboschen“ tragen.