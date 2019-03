Bibercard-Verein unterstützt neuen Online-Marktplatz

15 Jahre gibt es den Biberacher Verein Bibercard bereits. Mit Stolz haben Christian Heinzel, Ulrich Prestle und Udo Witzovsky bei der Hauptversammlung am Dienstagabend die neusten Zahlen präsentiert. „Unser Projekt ist ein Erfolg“, sagte Vorsitzender Christian Heinzel.

Mittlerweile sind knapp 11 000 Bibercards im Einsatz, es gibt 82 Mitgliedsgeschäfte in Biberach und Umgebung. „Seit Juli 2017 haben wir 779 495 Buchungen verzeichnet“, sagte Ulrich Prestle, stellvertretender Vorsitzender. Und es gibt noch mehr: Am 1. Mai soll eine neue Homepage an den Start gehen. Mit der Internetpräsenz dein-biberach.de soll eine digitale Fußgängerzone entstehen. „Das ist ein innovativer Weg mit den Kunden Kontakt aufzunehmen“, so Heinzel. „Es ist ein umfassende Infoportal in und um Biberach herum.“

Wie die neue Seite funktioniert und welche Vorteile die Bibercard-Mitglieder haben, erklärte Axel Fischer, Chef der Biberacher Agentur Pointslook: „Ziel ist nicht der Online-Verkauf, die Seite soll die Kunden zu den Händlern ins Geschäft bringen.“ Jeder Laden, jeder Verein, jedes Restaurant und andere Interessensgruppen sollen dort vertreten sein. Über die Seite erfahren die Kunden beispielsweise die Öffnungszeiten, welche Marken im Sortiment sind und können über ein Kontaktformular mit den Händlern kommunizieren.

Die Seite funktioniert als normale Homepage – eine App ist vorerst nicht geplant. Zusätzlich können sich Nutzer, wenn sie dies möchten, auch ein Konto anlegen und sich die Seite dadurch nach ihren persönlichen Interessen gestalten. „Bibercard-Besitzer können hier auch ihre Punkte einsehen“, so Fischer. Der Bibercard-Verein übernimmt für seine Mitglieder die anfallenden Kosten, zumindest für zwei Jahre.

Nicht nur für Händler soll die neue Internetseite interessant sein. Auch das städtische Kulturamt veröffentlicht dort seine Veranstaltungen, ebenso die Kulturhalle Abdera, die TG Biberach und der FV Biberach.