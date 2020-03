Bibercard: Kunden können Punkte an Geschäfte spenden

Wie lange die Zeit der geschlossenen Geschäften noch dauert, ist derzeit unklar. Mittlerweile wird vielen Kunden klar, was es bedeuten würde, wenn Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Cafés in Biberach auf immer verschwinden würden. Daher wollen viele Kunden ihre Einzelhändler vor Ort unterstützen.

Mehrere Kunden haben in den vergangenen Tagen mit der Vorstandschaft des Bibercard-Vereins Kontakt aufgenommen, um nachzufragen, ob die Möglichkeit besteht, gesammelte Bibercard-Punkte an Einzelhändler oder Restaurants, die geschlossen haben, zu spenden.

Mittlerweile haben die Vorstandsmitglieder der Bibercard mit ihrem technischen Dienstleister den technischen Ablauf solcher Spenden abklären können. Es ist denkbar einfach: Der Kunde schreibt einfach eine E-Mail mit seinem Namen sowie der fünfstelligen Bibercard-ID (steht auf der Karte) an die Mailadresse: punkte-spende@bibercard.de. Dazu muss das Bibercard-Geschäft angegeben werden, an das gespendet werden soll und den Punktebetrag, den er spenden will. Innerhalb einer Woche wird dann der Punktebetrag diesem Geschäft gutgeschrieben.

Der Bibercard-Vorstand hofft auf rege Rückmeldung, denn auch kleine Beträge können in der Summe viel bewirken. „Es ist ein richtig tolles Signal, wenn von Kunden solche Vorschläge kommen, denn das zeigt, dass der überwiegenden Mehrzahl der Bürger bewusst ist, was es bedeuten würde, wenn Geschäfte, die weiterhin Kosten wie zum Beispiel Mieten bezahlen und Kredite bedienen müssen, aus der Stadt verschwinden würden“, so der Bibercard-Vorsitzende Christian Heinzel.